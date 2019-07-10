День Италии, Shuma, Nizkiz и запрещенный байопик об Ив Сен-Лоране. Куда сходить в Минске 13-14 июля

Источник материала: Интерфакс

Прочувствовать атмосферу Италии, погрузиться в тайны Космоса, послушать хорошую музыку и попробовать новые блюда можно будет в Минске 13-14 июля. Interfax.by рассказывает, куда сходить в эти выходные.

13 июня

Верхний город



Ставшие уже традиционными дни разных стран в Верхнем городе продолжаются. В субботу гостей и жителей Минска ждет Италия. Можно будет попробовать итальянскую кухню, посмотреть на модное дефиле, экспозицию ретромотоциклов и многое другое. Также вы услышите хор им.Цитовича, скрипачку Маймуну и солистов Большого театра Беларуси. А вечером пройдет зумба-флэш-моб под итальянские ритмы.

Лошицкий парк



В субботу в Лошицком парке состоится благотворительный детский фестиваль "Дети и Будущее 21VEK". Семейное мероприятие, где без лишних затрат можно отдознуть с детьми: посмотреть выступления на главной сцене (будет также спектакль-приключение с фиксиками), перекусить на фудкорте и принять участие в развлекательных активностях.

Минский планетарий



Узнать об истории астрономии, изобретении телескопа и современных гигантских телескопах можно, посетив в эту субботу кинопоказ фильма "В глубины Вселенной"в Минском планетарии. Сочная картинка и отличный саундтрек гарантированы. Можно взять с собой детей старше 12 лет

Ok16



В арт-пространстве Оk16 продолжает работу летняя резиденция Laba-space. В субботу можно будет посмотреть спектакль по тексту "Молоко моей матери". Белорусская глубинка, современные рейвы, минские локации. Всем, кого заботит кризис идентичности, точно понравится.

13-14 июля

Бары Минска



13-14 июля можно сходить в бары в рамках Gastrofest. Aperitivo. Гости фестиваля уже хорошо знакомы с местами, где можно отведать крафтовые напитки или выпить чашку бодрящего кофе. А с традиционным вечерним досугом по-итальянски поближе познакомит GASTROFEST. Aperitivo. Более 10 заведений по всему Минску предлагают дегустационные сеты по фиксированной стоимости 12 рублей.

Falcon Club



13-14 июля в Бутик Кино (Falcon Club) можно увидеть документальный фильм об Иве Сен-Лоране – основателе легендарного парижского дома моды. Байопик был запрещен к показу семь лет назад, но, наконец, выходит на большие экраны.

Национальный исторический музей Республики Беларусь



Масштабная выставка работ известного советского и российского художника-авангардиста, скульптора Вадима Сидура проходит в Национальный исторический музей Республики Беларусь. Выставочный проект включает авторские работы разных периодов, среди них: скульптура, графика, керамика, линогравюра (резьба по линолеуму).

14 июля

Площадь Свободы



Для всех фанатов Shuma, Nizkiz - хорошие новости. В воскресенье на Площади Свободы эти и другие группы бесплатно выступят в рамках музыкального вечера "Минск-Париж".