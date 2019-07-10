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Возле населённого пункта Луговая Слобода ограничат движение транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Движение транспорта возле населенного пункта Луговая Слобода 11 июля ограничат на час, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дорогу в направлении столицы перекроют на 23-м километре трассы Минск – Могилев в 22 часа. Там будет проводиться следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло здесь ранее.
ГАИ рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.
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Новости Беларуси. Движение транспорта возле населенного пункта Луговая Слобода 11 июля ограничат на час, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дорогу в...
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