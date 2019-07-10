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Возле населённого пункта Луговая Слобода ограничат движение транспорта

11.07.2019 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение транспорта возле населенного пункта Луговая Слобода 11 июля ограничат на час, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возле населённого пункта Луговая Слобода ограничат движение транспорта

Дорогу в направлении столицы перекроют на 23-м километре трассы МинскМогилев в 22 часа. Там будет проводиться следственный эксперимент по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло здесь ранее.

ГАИ рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Движение транспорта возле населенного пункта Луговая Слобода 11 июля ограничат на час, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Дорогу в...
 
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