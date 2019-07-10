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В Вильнюс будет ходить еще один поезд
Источник материала: Партизан
Между Минском и Вильнюсом пустили дополнительный поезд. Как сообщает пресс-служба БелЖД, состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам.
Как сообщает Белорусская железная дорога, «в целях удовлетворения повышенного спроса пассажиров на проезд между столицами Беларуси и Литвы» назначен дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск — Вильнюс.
Состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки на станциях Молодечно, Сморгонь и Гудогай.
Отправляться из Минска он будет в 13.50, а прибывать в Вильнюс в 17.00.
В обратном направлении поезд отправится в 12.40 с прибытием в Минск в 15.50.
«Пограничный и таможенный контроль на территории Республики Беларусь пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литовской Республики — в терминале станции Вильнюс», —
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Между Минском и Вильнюсом пустили дополнительный поезд. Как сообщает пресс-служба БелЖД, состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в...
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