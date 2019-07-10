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В Вильнюс будет ходить еще один поезд

11.07.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Между Минском и Вильнюсом пустили дополнительный поезд. Как сообщает пресс-служба БелЖД, состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам.

Как сообщает Белорусская железная дорога, «в целях удовлетворения повышенного спроса пассажиров на проезд между столицами Беларуси и Литвы» назначен дополнительный поезд международных линий № 809/810 Минск — Вильнюс.

Состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки на станциях Молодечно, Сморгонь и Гудогай.

Отправляться из Минска он будет в 13.50, а прибывать в Вильнюс в 17.00.

В обратном направлении поезд отправится в 12.40 с прибытием в Минск в 15.50.

«Пограничный и таможенный контроль на территории Республики Беларусь пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литовской Республики — в терминале станции Вильнюс», — сообщает пресс-служба.
 
Теги: Минск
 
 
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Между Минском и Вильнюсом пустили дополнительный поезд. Как сообщает пресс-служба БелЖД, состав будет курсировать до 31 августа 2019 года в дневное время один раз в...
 
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