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Российские СМИ: Лукашенко снова шантажирует Путина
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко накануне долгожданной встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться на следующей неделе в Петербурге, фактически обвинил правительство России и лично Дмитрия Медведева в торможении интеграции. Об этом
По его словам, как только возникает спорный вопрос, российская сторона обещает принять меры для его разрешения, но по факту ничего не делается. «В итоге обсуждать на сегодняшний день нечего», - посетовал он, намекнув на возможный срыв переговоров о будущем "союзного государства".
Нельзя сказать, что президенты давно не виделись друг с другом. Краткие встречи состоялись на полях международных форумов, кроме того, Владимир Путин 30 июня прилетал на закрытие Европейских игр в Минск. Однако никаких публичных заявлений по итогам этого неформального общения сделано не было.
А сами лидеры кивали на Санкт-Петербург: мол, сядем там на Форуме регионов и как следует обсудим и интеграцию, и другие вопросы, которые, напомним, копятся аж с прошлого года, когда Россия впервые жестко потребовала от Минска выполнения Союзного договора. Батька анонсировал также совместную поездку на Валаам: «Поедем молиться — это никогда не лишнее».
Подготовкой российско-белорусских переговоров на высшем уровне занималась не только рабочая группа по интеграции, но и лично премьеры. Причем оба клятвенно заверяли, что по большинству пунктов повестки достигнуто практически полное взаимопонимание.
«Переговоры прошли очень хорошо, - радовался после июньского визита в Минск Дмитрий Медведев. - Мы слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке». По оценке его коллеги Сергея Румаса, подходы России и Белоруссии к интеграции сходятся на 70%. Министр экономики РФ Максим Орешкин давал еще более оптимистную оценку — 90%.
Однако на днях Александр Лукашенко дал понять, что эти радужные заявления весьма далеки от реальности. Результатом работы, по его словам, пока являются «одни обещания». А Дмитрий Медведев чуть ли не лично тормозит все процессы.
«Правительство России обещает дать, в том числе премьер Медведев, все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. Но определена такая тактика ведения переговоров: пообещали - забыли, второй раз пообещали - забыли", - пожаловался батька секретарю "союзного государства" Григорию Рапоте, добавив, что если так пойдет и дальше, то президентам в Питере обсуждать будет нечего.
«Мы должны буквально за несколько дней выйти на какие-то итоги. Просто встретиться и посидеть друг перед другом, ни о чем не говоря - это время уже ушло», - подчеркнул Лукашенко.
Однако источники «МК» утверждают, что батька лукавит: его «нелюбовь» к Дмитрию Медведеву известна давно. И она взаимна. Тем не менее все, что требовалось в рамках подготовки «дорожных карт» интеграции российская сторона выполнила. Другое дело, что самого Лукашенко ее предложения не устроили: и вот теперь, публично угрожая срывом переговоров с Путиным, он фактически пытается добиться определенных уступок.
Прежде всего белорусский президент настаивает на том, чтобы стратегические вопросы углубления интеграции решались параллельно с текущими. Их уже накопилось столько, что не хватит пальцев обеих рук. Тут и сохраняющийся запрет на ввоз продукции 80 белорусских сельхозпредприятий в РФ, и отсутствие компенсации за налоговый маневр (по словам посла в Москве Владимира Семашко, Беларусь уже потеряла $3,6 млрд и может потерять еще порядка $10 млрд ), и замораживание кооперации, и невыдача обещанного кредита, и, наконец, самое больное и обидное — отсутствие переговоров по цене на газ, которая, как считает батька, в "союзном государстве" должна быть одинаковой для российских и белорусских потребителей.
"Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить... Надо расчистить. Этого просто быть не должно!» - заявил Лукашенко на встрече Рапотой.
Переговоры по газовому контракту (нынешний истекает в 2019 году), действительно, должны были начаться уже давно и закончиться 1 июля подписанием нового соглашения. (Такие сроки прописаны в межправительствернном протоколе 2017 года) Однако Москва, по всей видимости, решила действовать по формуле Ильфа и Петрова: утром деньги (т.е согласование всех «дорожных карт» по углублению интеграции), вечером стулья (решение текущих вопросов, включая газ и кредит) Можно, как говорится, и наоборот, но деньги — вперед!
Вице-премьер Дмитрий Козак честно заявил, что к обсуждению цены на газ для Белоруссии еще даже не приступали. Понимание, по его словам, появится после завершения диалога об углублении интеграционных процессов.
Понимая, что переговоры с Владимиром Путиным в Питере, скорее всего, легкими не будут, Лукашенко уже подключил традиционные методы воздействия на Кремль, намекая, что в случае чего Минск найдет себе новых друзей и партнеров.
В поздравительной телеграмме Трампу по случаю Дня независимости батька неожиданно заявил, что поддержание дружеских отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов Беларуси. (Это при том, что США до сих пор не отменили санкции, введенные в 2004 году). Еще одним показным демаршем стало решение занять $600 млн, которые обещала выделить РФ, у китайского Банка развития.
Возможно, прийти к согласию Путину и Лукашенко поможет совместная молитва на Валааме и общение с мудрыми старцами. Впрочем, прогноз погоды пока неблагоприятный — обещают циклон, сильный ветер и дождь. В таких условиях служба безопасности может рекомендовать президентам отказаться от намеченных планов.
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Александр Лукашенко накануне долгожданной встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться на следующей неделе в Петербурге, фактически обвинил...
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