УЕФА представил систему распределения доходов в предстоящем еврокубковом сезоне

Валовые поступления от коммерческой деятельности предстоящих розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составят около €3,25 млрд, из которых €295 млн будет выделено на покрытие административных и организационных нужд, а €227,5 млн — на выплаты солидарности.





Участникам турниров будет выделено €2,55 млрд, €2,04 млрд из которых будут распределены среди участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а €510 млн — среди участников Лиги Европы.





За участие в групповом этапе Лиги чемпионов все 32 клуба получат по €15,25 млн, за победу в матче на групповом этапе будет гарантирован бонус в €2,7 млн, за ничью — €900 тыс.





Команды, вышедшие в 1/8 финала, заработают по €9,5 млн, в четвертьфинал — €10,5 млн, в полуфинал — €12 млн. Проигравшая в финале команда получит €15 млн, победитель Лиги чемпионов — €19 млн.





Клубы, которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы получат по €2,92 млн, за победу в группе гарантирован бонус в €1 млн, команды, занявшие вторые места, получат по €500 тыс.; за победу в матче группового этапа клубы получат по €570 тыс., за ничью — €190 тыс.





Пробившиеся в плей-офф клубы получат выплату в размере €500 тыс., участники 1/8 финала — €1,1 млн, четвертьфинала - €1,5 млн, полуфинала - €2,4 млн. Финалисты Лиги Европы получат по €4,5 млн, победитель - €4 млн. Участники Суперкубка УЕФА получат по €3,5 млн, победитель — €1 млн.









Участники второго квалификационного раунда Лиги Европы получат по €260 тыс., третьего — по €280 тыс., раунда плей-офф — по €300 тыс.. Клубы, участвующие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, заработают по €480 тыс., за участие в раунде плей-офф выплаты не полагаются.