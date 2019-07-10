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УЕФА представил систему распределения доходов в предстоящем еврокубковом сезоне

11.07.2019 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА презентовал систему распределения финансовых доходов на предстоящий еврокубковый сезон, сообщается в пресс-релизе организации.

Валовые поступления от коммерческой деятельности предстоящих розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА составят около €3,25 млрд, из которых €295 млн будет выделено на покрытие административных и организационных нужд, а €227,5 млн — на выплаты солидарности. 

Участникам турниров будет выделено €2,55 млрд, €2,04 млрд из которых будут распределены среди участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а €510 млн — среди участников Лиги Европы. 

За участие в групповом этапе Лиги чемпионов все 32 клуба получат по €15,25 млн, за победу в матче на групповом этапе будет гарантирован бонус в €2,7 млн, за ничью — €900 тыс. 

Команды, вышедшие в 1/8 финала, заработают по €9,5 млн, в четвертьфинал — €10,5 млн, в полуфинал — €12 млн. Проигравшая в финале команда получит €15 млн, победитель Лиги чемпионов — €19 млн. 

Клубы, которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы получат по €2,92 млн, за победу в группе гарантирован бонус в €1 млн, команды, занявшие вторые места, получат по €500 тыс.; за победу в матче группового этапа клубы получат по €570 тыс., за ничью — €190 тыс. 

Пробившиеся в плей-офф клубы получат выплату в размере €500 тыс., участники 1/8 финала — €1,1 млн, четвертьфинала - €1,5 млн, полуфинала - €2,4 млн. Финалисты Лиги Европы получат по €4,5 млн, победитель - €4 млн. Участники Суперкубка УЕФА получат по €3,5 млн, победитель — €1 млн. 


Участники второго квалификационного раунда Лиги Европы получат по €260 тыс., третьего — по €280 тыс., раунда плей-офф — по €300 тыс.. Клубы, участвующие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, заработают по €480 тыс., за участие в раунде плей-офф выплаты не полагаются.
 
 
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УЕФА презентовал систему распределения финансовых доходов на предстоящий еврокубковый сезон, сообщается в пресс-релизе организации.
 
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