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Беларусь закрыла свой рынок для поставок цемента

11.07.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь ввела лицензирование на импорт в страну портландцемента из-за пределов ЕАЭС. Меры приняты для защиты своих заводов, которые испытывают проблемы с реализацией.

Согласно постановлению Совета министров №459, импорт в Беларусь портландцемента из-за пределов таможенной территории ЕАЭС теперь будет осуществляться исключительно по разовым лицензиям, которые будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.


Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ограничительные меры будут действовать полгода, а потом, при необходимости, могут быть продлены.
 
 
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Беларусь ввела лицензирование на импорт в страну портландцемента из-за пределов ЕАЭС. Меры приняты для защиты своих заводов, которые испытывают проблемы с...
 
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