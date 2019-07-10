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Беларусь закрыла свой рынок для поставок цемента
Источник материала: Партизан
Беларусь ввела лицензирование на импорт в страну портландцемента из-за пределов ЕАЭС. Меры приняты для защиты своих заводов, которые испытывают проблемы с реализацией.
Согласно постановлению Совета министров №459, импорт в Беларусь портландцемента из-за пределов таможенной территории ЕАЭС теперь будет осуществляться исключительно по разовым лицензиям, которые будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.
Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ограничительные меры будут действовать полгода, а потом, при необходимости, могут быть продлены.
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Беларусь ввела лицензирование на импорт в страну портландцемента из-за пределов ЕАЭС. Меры приняты для защиты своих заводов, которые испытывают проблемы с...
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