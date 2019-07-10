Беларусь закрыла свой рынок для поставок цемента

Согласно постановлению Совета министров №459, импорт в Беларусь портландцемента из-за пределов таможенной территории ЕАЭС теперь будет осуществляться исключительно по разовым лицензиям, которые будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.





Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.









Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ограничительные меры будут действовать полгода, а потом, при необходимости, могут быть продлены.