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В Оршанском районе поймали лжесвященника: крестил, отпевал и... распространял порно

11.07.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебской области задержали лжесвященника. Это некто Георгий Крот.



Неуловимый ненастоящий поп гастролировал по Беларуси, представляясь то архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии, то настоятелем Скита Благовещения Пресвятой Богородицы в Республике Беларусь. 

Он собирал пожертвования на строительство храмов в Грузии, проводил таинства – крестил детей, отпевал усопших, освящал источники. Не брезговал и банальным воровством. Документы у «настоятеля-архимандрита» были поддельными, к тому же в них были ошибки.

В священники Крот (он же Георгий Соколов или Александр Соколов) переквалифицировался в 2012 году, до этого работал кочегаром. Надев рясу, он совершал частные богослужения, религиозные обряды, питался за счет верующих, оставался у них на ночлег. 

Тогда же он первый раз попал в поле зрения правоохранительных органов и церковных иерархов, и даже написал епископу Бобруйскому и Быховскому слезное письмо, в котором признал, что не является священником, пообещал людей больше не обманывать и устроиться на работу.

Слово Крот не сдержал. По прежнему кочевал, собирал пожертвования, крестил, отпевал… Так, в 2015 году таксист пожаловался в Бобруйскую епархию на священника, который подрядил его на поездку в Минск. В столице священник собирал пожертвования, а когда таксист привез его обратно в Бобруйск, просто вышел из машины и ушел. 

Оставил таксисту только Новый завет с автографом и свою фотографию. Кстати, на собранные деньги в Минске «батюшка» покупал себе еду и водку. В Могилевской области обманул целую деревню - «освятил» родник и взял за это деньги.

Весной лже-священник объявился на Витебщине, Витебская епархия на своем официальном сайте даже разместила его фото и предупредила верующих, чтобы этому человеку не доверяли. Задержали Крота недавно в Оршанском районе. 

К этому времени он модернизировал свою деятельность: пожертвования собирал уже не только расхаживая по улицам с ящичком или кружкой, но и в социальных сетях. Там же рекламировал свои услуги по проведению обрядов.

- Кроме этого, в ходе проверки поступившей информации установлено, что лжесвященник на одной из личных страниц разместил материалы порнографического содержания гомосексуального характера, доступные для свободного просмотра и скачивания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 343 УК Республики Беларусь, - рассказал начальник отдела 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД РБ Вадим Толпинец. - Еще одно уголовное дело уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь возбуждено по факту кражи. Съехав со съемного жилья в Оршанском районе, мужчина похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг.


Проверяют правоохранители Георгия Крота и на причастность к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних, документируется его разносторонняя преступная деятельность – мошенничество, организация незаконной религиозной организации, распространение порнографии. 

Когда фальшивого священнослужителя задержали, при нем были поддельные документы.
 
Теги: Минск
 
 
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В Витебской области задержали лжесвященника. Это некто Георгий Крот.
 
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