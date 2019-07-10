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Экс-политзаключенный Дедок: Ответственность за экстремистские материалы будет усиливаться

11.07.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники зафиксировали, что за первые шесть месяцев 2019 года количество судов по статье "распространение экстремистских материалов" увеличилась более, чем в два раза по сравнению со второй половиной 2018 года. С чем это связано?


Николай Дедок, архивное фото

Об этом сайту palitviazni.info рассказал представитель анархического движения и бывший политзаключенный Николай Дедок.

За первые шесть месяцев 2019 года выросла численность судов по статье 17.11 КоАП ( "распространение экстремистских материалов"). Их количество увеличилось более, чем в два раза по сравнению со второй половиной 2018 (было 7, стало 16).

С начала 2019 года 12 человек получили большие штрафы, 4 дела прекращены или возвращены на доработку. Правозащитники уже обращали внимание, что в 2019 году размеры штрафов по "экстремистской" статье значительно возросли.

- Да, действительно объемы штрафов возрастают за распространение так называемых экстремистских материалов, и, как мне кажется, они возрастут еще больше, - говорит Николай Дедок. - Не так давно во втором чтении был принят законопроект, по которому борьба с экстремизмом должна усилиться. По новому законодательству, штрафы увеличатся почти в два раза, а также вводится ряд дополнительных уголовных ответственностей.

- С чем это в первую очередь связано?

- Государство в последние пять лет активно начала бороться с экстремизмом и активно продвигать это в жизнь. Я бы назвал три фактора, который на это влияют.

Первый фактор - власть боится Майдана. Они увидели, что неформальные группировки (в том числе, молодежные) могут быть во время массовых протестов очень радикальными и могут быть реально опасными для режима. Поэтому можно увидеть очень четкую корреляцию того, что сразу после Майдана силовики плотно взялись за футбольных фанатов и анархистов.

Второй фактор - абсолютное банкротство оппозиционных партий и движений в плане изменения режима и организации массовых протестов. Они показали, что не способны представлять опасность для властей. Оппозиция встроена в систему, она прямо или косвенно подконтрольна спецслужбам и ограничивает себя действиями в рамках закона. 

А радикальные группировки подчеркивают, что они не ограничивают свою деятельность исключительно рамками закона и их, в отличие от оппозиции, очень сложно контролировать. Для загона этих группировок в гетто нужны радикальные меры, ничто другое не работает, так как члены этих сообществ очень идейно мотивированные, чего не скажешь о многих оппозиционных лидерах. 

Поэтому в отношении радикалов и применяются методы жесткого контроля и репрессий. И чтобы их осуществлять, нужны правовые рамки, для чего и принимается законопроект.

Третий фактор - это то, что в Беларуси очень большой репрессивный аппарат, и ему необходимо постоянно чем-то заниматься. Чтобы оправдывать свое существование, нужно постоянно искать новых врагов, а если их нет, то стоит их придумать. Ведь очевидно, что количество радикалов в Беларуси не соответствует тем огромным усилиям, применяемым против них. Это не та опасность, ради которой нужно привлекать на мирные собрания отряды быстрого реагирования, но градус напряженности постоянно поддерживается самими же силовиками. Они показывают, что "экстремисты" стараются захватить страну.

- Наступления по этому направлению будет продолжаться?

- Полагаю, что дальше будет только хуже. Будут судить за высказывания в Интернете, что уже происходит, такие пробные шары уже покатились за разжигание социальной розни. И поскольку милиционеры называют себя социальной группой, то если есть недовольные высказывания в отношении милиции, то это уже квалифицируется, как разжигание вражды.

Беларусь принимает все худшее из российского опыта борьбы с эсктрэмизмам. Известно, например, что наши комиссии, которые определяют материалы на предмет экстремизма, ездят на стажировки в Россию.

Думаю, ответственность за экстремистские материалы будет усиливаться, и это будет продолжаться ровно до тех пор, пока общество не скажет свое слово в защиту своих прав. Не исключено, что в скором времени список тех, кого запишут в экстремисты, значительно расширится.
 
 
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Правозащитники зафиксировали, что за первые шесть месяцев 2019 года количество судов по статье "распространение экстремистских материалов" увеличилась более, чем в...
 
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