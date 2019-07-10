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Из жизни ушел народный художник Беларуси Виктор Громыко
11.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В возрасте 96 лет скончался народный художник Беларуси Виктор Громыко, передает
Панихида пройдет в четверг, 11 июля, в Национальной академии наук Беларуси.
Во время Великой Отечественной войны Громыко входил в состав подпольной группы партизана Константина Заслонова, работал редактором в газете «Народный мститель». Окончил Белорусский театрально-художественный институт.
Среди знаменитых полотен – «Солдаты», «1941 год. Над Припятью», «Женщинам Великой Отечественной посвящается», «Июль пахнет травами». Его работы хранятся в Национальном художественном музее, Музее современного изобразительного искусства, Третьяковской галерее в Москве.
Звание Народного художника Громыко получил в 1991 году.
В марте текущего года
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В возрасте 96 лет скончался народный художник Беларуси Виктор Громыко. Панихида пройдет в четверг, 11 июля, в Национальной академии наук Беларуси.
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