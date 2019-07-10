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Стало известно, какой супермаркет откроется в здании с эксплуатируемой кровлей возле «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Летом следующего года возле стадиона «Динамо» откроется многофункциональный комплекс Centropol с эксплуатируемой кровлей. В качестве якорного продуктового оператора там расположится супермаркет Biggz, сообщает
Комплекс Centropol находится на пересечении Свердлова и Ульяновской. Его строит иностранная компания «Гермес констракшн». Фасад многофункционального комплекса с гостиницей уже готов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть — летом. На сегодня готовность объекта — 78%.
Но уже сейчас комплекс заполнен арендаторами 63%. Из того, что известно точно: на первом уровне откроется супермаркет BIGZZ, Burger King с драйвом и «Додо Пицца». А вот H&M, NEW YORKER и Inditex в Centropol не будет.
— Покупательная способность в Беларуси не такая высокая, чтобы открывать в Минске десятки одинаковых магазинов ZARA или H&M. Эта ниша уже заполнена, мы же хотим дать потребителям новые зарубежные бренды, широко представить белорусских дизайнеров и производителей, — говорят представители Centropol.
Торгово-развлекательный комплекс разместится на трех этажах стилобата. Первые два уровня займут магазины и бутики, ресторан и супермаркет. На третьем этаже откроется развлекательный комплекс с активити-парком и фудкортом.
В высотной части комплекса запроектированы помещения под медицинский центр, казино, конференц-зал, с 5-го по 11-й этажи займет гостиничный комплекс.
Но главное отличие этого комплекса — эксплуатируемая кровля с газоном. Площадка позволит проводить на крыше различные мероприятия: кино- и фэшн-показы, устраивать арт-выставки, презентации, дегустации.
Есть возможность обустроить мини-гольф или даже теннисный корт. Пользоваться лаунж-зоной сможет любой посетитель торгово-развлекательного центра, офисные работники и гости отеля.
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Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2020-го, открыть - летом.
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