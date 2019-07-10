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Это нужно видеть: Twitter, где собраны фразы, которые мы с вами говорим постоянно

11.07.2019 18:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Twitter уже несколько лет существует забавный аккаунт «Цитаты простых людей» с 244 тысячами подписчиков. Твиты публикуются нечасто – по одному в день или в несколько дней, – но их содержание заслуживает того, чтобы ждать.

Twitter-аккаунт ведет девушка, которая в другом профиле называет себя «Духовная скрепонька». Но на этой странице она собирает короткие фразы из жизни «простых людей», которые каждый из нас нет-нет да и произносил, если и вовсе не использует постоянно. Прочитайте, о чем здесь пишут, и попробуйте не найти в них себя (а это вряд ли):

 
 
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В Twitter уже несколько лет существует забавный аккаунт «Цитаты простых людей» с 244 тысячами подписчиков. Твиты публикуются нечасто – по одному в день или в несколько...
 
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