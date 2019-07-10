Это нужно видеть: Twitter, где собраны фразы, которые мы с вами говорим постоянно

Источник материала: KYKY

В Twitter уже несколько лет существует забавный аккаунт «Цитаты простых людей» с 244 тысячами подписчиков. Твиты публикуются нечасто – по одному в день или в несколько дней, – но их содержание заслуживает того, чтобы ждать.

Twitter-аккаунт ведет девушка, которая в другом профиле называет себя «Духовная скрепонька». Но на этой странице она собирает короткие фразы из жизни «простых людей», которые каждый из нас нет-нет да и произносил, если и вовсе не использует постоянно. Прочитайте, о чем здесь пишут, и попробуйте не найти в них себя (а это вряд ли):

А ты служил? — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 23 февраля 2019 г.

Че такой нарядный? — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 18 июня 2019 г.

Всё хорошо, но надо переделать — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 6 мая 2019 г.

Блин, прерываешься — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 12 апреля 2019 г.

Давай там чтоб не это — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 5 апреля 2019 г.

Как же бесит всё — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 3 апреля 2019 г.

Че на выходных делать будете? — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 29 марта 2019 г.

ну теперь-то уж чего сделаешь — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 19 февраля 2019 г.

Сфоткай нас — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 20 января 2019 г.

Ох, что-то я переел, пойду отдохну — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 3 января 2019 г.

ну давай тогда ближе к делу спишемся, договоримся — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 22 декабря 2018 г.

Едь в свою америку кто тебе мешает — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 24 ноября 2018 г.

Как-то всё я не знаю — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 7 ноября 2018 г.

...ну какой-нибудь документ. Я же не знаю кто вы, что вы — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 19 сентября 2018 г.

Картошку начали копать уже? — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 18 августа 2018 г.

Нахрен такое выкладывать — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 4 августа 2018 г.

Откройте окно вообще дышать невозможно — Цитаты простых людей (@citati_prosto) 20 июля 2018 г.