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Почему надо быть крайне внимательным, проезжая с 28-го на Пионерскую
11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Может вообще убрать там остановку, а троллейбус 4-ку пустить по карману с разворотом у завода? Ну просто беда с этими высаживальщиками и "я только на минуточку". Да-да, в курсе, по правилам можно до 5 минут (при условии, что не создаётся помеха для общественного транспорта, а тут она создаётся).
Вот такая некрасивая ситуация получилась сегодня на остановке. Виноват, конечно-же тот, кто был сзади.
А передний наверняка поехал себе по своим делам.
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Может вообще убрать там остановку, а троллейбус 4-ку пустить по карману с разворотом у завода? Ну просто беда с этими высаживальщиками и "я только на минуточку"....
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