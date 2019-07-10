Почему надо быть крайне внимательным, проезжая с 28-го на Пионерскую

Источник материала: Виртуальный Брест

Может вообще убрать там остановку, а троллейбус 4-ку пустить по карману с разворотом у завода? Ну просто беда с этими высаживальщиками и "я только на минуточку". Да-да, в курсе, по правилам можно до 5 минут (при условии, что не создаётся помеха для общественного транспорта, а тут она создаётся).





Вот такая некрасивая ситуация получилась сегодня на остановке. Виноват, конечно-же тот, кто был сзади.

А передний наверняка поехал себе по своим делам.