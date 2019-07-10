Требник 1646 года представили в рамках проекта «12 артефактов»

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередной артефакт представили в Брестском областном краеведческом музее в рамках проекта «12 артефактов», посвященного 1000-летию города над Бугом. Начиная с января этого года, каждый месяц из фондов музея выставляется по одному ценному предмету старины. Некоторые из них публика увидела впервые…. Седьмым экспонатом в июле стал Требник, изданный в типографии Киево-Печерской лавры в 1646 году.





В собрании книг и старопечатных изданий музея насчитывается около 2 тысяч единиц, среди которых 54 старопечатных издания (изданных до 1825 года). Самыми древними являются книги XVII века.

В основном это богослужебные книги: Псалтырь, Минея, Требник. Одной из самых старинных и ценных книг в собрании является именно представленный раритет. Это Требник Петра Могилы, изданный в 1646 году в Киево-Печерской лавре и имеющий полное название «Евхологион, албо Молитвослов или Требник».

Книга напечатана на церковнославянском языке и хорошо сохранилась. Переплет – из натуральной кожи с металлическими застежками. Требник довольно объемный, в нем 1572 страницы с заставками и инициалами. Украшена книга черно-белыми рисунками с изображением распятия и семи таинств.

– На постоянное хранение в наше собрание книга была передана Львовским историческим музеем в 1957 году. В актах передачи было указано – Требник из Бреста. Главным аргументом принадлежности книги брестскому храму послужили два факта. Первый – наличие в трех местах книги оттиска печати овальной формы с изображением двух святых и надписью на латыни «SIGILLUM ECCLESIAE BERESTENSIS» («Печать церкви Берестейской»). Второй факт – инскрипция на форзаце верхней крышки переплета: «Евхологион сей належит до церкви Святых бессребреников и чудотворцев Козьмы и Домиана в Бересте», – рассказала журналисту Zarya.byавтор проекта, заведующая научно-экспозиционным отделом краеведческого музея Нина Кириллова.









Нина Михайловна также подчеркнула, что на подготовку каждой выставки проекта «12 артефактов» отводится один месяц. За это время тщательным образом проверяются все данные. На этот раз возникли некоторые вопросы. Пришлось обратиться за помощью к различным специалистам не только нашей страны, но и Украины и Польши.

- Неоценимую помощь нам оказали Денис Лисейчиков, заместитель директора по научной работе Национального исторического архива Беларуси из Минска; заведующая отделом старопечатных изданий и редких книг Института книговедения Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского Наталья Бондарь и польские специалисты. Результаты изысканий стали известны только вечером 9 июля, – поделилась Нина Кириллова.

И вот они. Во-первых, обычно парафиальные униатские церкви на наших землях использовали польский или русский (с 1830 гг.) языки, а не латинский. Во-вторых, в легенде не обозначены святые, как будто бы храм в населенном пункте был один. А в Бресте их было не менее двух десятков. И разве был в Бресте во второй половине XVIII века храм в честь Космы и Домиана?

В-третьих, написание на латыни «BERESTENSIS»: в латинских же документах того времени Брест писался «BRESTENSIS». Денис Лисейчиков выдвинул версию о том, что это не наш Брест, а какой-то созвучный населенный пункт, но такой небольшой, что на печати не надо было писать, какому храму она принадлежала, потому что там храм был только один.





Так как книга попала в музей из Львова, возможно, в одной из парафий Львовской епархии в XVIII веке была парафия с подобным названием… Оказалось, что действительно была – большое село Берест, в котором была только одна церковь в честь святых Космы и Домиана. После 1770-х эта территория (историческая Лемковщина) вошла в состав Австрии, поэтому на печати латинский язык. Сейчас это территория Польши. В 1940-е годы большая часть лемков выехала на Львовщину, и, видимо, кто-то из них взял с собой и книгу…

Требник побывал во многих населенных пунктах и городах Речи Посполитой, на землях нынешней Украины, Польши, Беларуси. От Киева, затем Береста, Львова он добрался до нашего города, где и остался: теперь это наш брестский артефакт.

– Мы являемся научно-исследовательским учреждением. И одна из наших задач – не только хранить и сохранить то, что мы имеем, но еще и узнать максимально подробную информацию о каждом предмете, атрибутировать его. С 1957 года книга не вызывала сомнений ни у кого. И только благодаря проекту «12 артефактов» она попала на дополнительное исследование, где все прояснилось. Хочется отметить, насколько важно сегодня совместное сотрудничество различных специалистов, – подчеркнула автор проекта.





Проект «12 артефактов» сегодня перешагнул половинный рубеж. Увидеть уникальный Требник можно до 18 июля 2019 года. В августе краеведческий музей порадует посетителей очередным раритетным экспонатом. Как думаете, что это будет?..















