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Концертом «Под небом Парижа» отметят в Бресте День Независимости Франции
11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте 13 июля в 18:00 на улице Советской у здания Белтелекома (возле ул. Пушкинской) начнется концерт «Под небом Парижа» Брестского городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля. Мероприятие приурочено ко Дню Независимости Франции, который отмечается 14 июля.
В программе концерта – шедевры французской музыки, в частности, вступление к опере «Кармен» Жоржа Бизе, «Под небом Парижа» Юбера Жеро, «История любви» Френсиса Лея, «Шербургские зонтики» Мишеля Леграна.
«Такой концерт для почитателей французской музыки пройдет в Бресте второй год подряд. Первый, состоявшийся в июле 2018 года, очень понравился как брестчанам, так и гостям нашего города», – отметил Валерий Коваль.
Подчеркивая значимость мероприятия, Почетный консул Франции в Брестской и Гродненской областях Леонид Стаецкий сказал, что такой проект не только дает возможность приобщиться к музыкальной культуре Франции, но и способствует укреплению культурных связей между белорусским и французским народами.
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