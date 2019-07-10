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Концертом «Под небом Парижа» отметят в Бресте День Независимости Франции

11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 13 июля в 18:00 на улице Советской у здания Белтелекома (возле ул. Пушкинской) начнется концерт «Под небом Парижа» Брестского городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля. Мероприятие приурочено ко Дню Независимости Франции, который отмечается 14 июля.

Концертом «Под небом Парижа» отметят в Бресте День Независимости Франции

В программе концерта – шедевры французской музыки, в частности, вступление к опере «Кармен» Жоржа Бизе, «Под небом Парижа» Юбера Жеро, «История любви» Френсиса Лея, «Шербургские зонтики» Мишеля Леграна.

«Такой концерт для почитателей французской музыки пройдет в Бресте второй год подряд. Первый, состоявшийся в июле 2018 года, очень понравился как брестчанам, так и гостям нашего города», – отметил Валерий Коваль.

Концертом «Под небом Парижа» отметят в Бресте День Независимости Франции

Подчеркивая значимость мероприятия, Почетный консул Франции в Брестской и Гродненской областях Леонид Стаецкий сказал, что такой проект не только дает возможность приобщиться к музыкальной культуре Франции, но и способствует укреплению культурных связей между белорусским и французским народами.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте 13 июля в 18:00 на улице Советской у здания Белтелекома (возле ул. Пушкинской) начнется концерт «Под небом Парижа» Брестского городского духового оркестра...
 
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