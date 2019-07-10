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Водитель забыл пистолет в баке и уехал с АЗС в Ляховичах
11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел днем 11 июля на территории АЗС №31.
Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД
Водитель «Фольксваген Гольф» забыл достать заправочный пистолет из горловины топливного бака и поехал. В результате этого шланг оторвался, а колонка получила повреждения, сообщает
За рулем легковушки находился местный житель 1983 года рождения. Мужчина был трезв.
Это не первый подобный случай в Ляховичах в этом году. Так, 6 апреля с заправочным пистолетом в баке женщина-водитель
Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД
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Инцидент произошел днем 11 июля на территории АЗС №31. Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД Водитель «Фольксваген Гольф» забыл достать заправочный пистолет из...
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