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Водитель забыл пистолет в баке и уехал с АЗС в Ляховичах

11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел днем 11 июля на территории АЗС №31.

Водитель забыл пистолет в баке и уехал с АЗС в Ляховичах

Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД

Водитель «Фольксваген Гольф» забыл достать заправочный пистолет из горловины топливного бака и поехал. В результате этого шланг оторвался, а колонка получила повреждения, сообщает «Ляхавіцкі веснік».

За рулем легковушки находился местный житель 1983 года рождения. Мужчина был трезв.

Это не первый подобный случай в Ляховичах в этом году. Так, 6 апреля с заправочным пистолетом в баке женщина-водитель уехала с АЗС

Водитель забыл пистолет в баке и уехал с АЗС в Ляховичах

Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД

 
 
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  Инцидент произошел днем 11 июля на территории АЗС №31. Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД Водитель «Фольксваген Гольф» забыл достать заправочный пистолет из...
 
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