Водитель забыл пистолет в баке и уехал с АЗС в Ляховичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел днем 11 июля на территории АЗС №31.





Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД

Водитель «Фольксваген Гольф» забыл достать заправочный пистолет из горловины топливного бака и поехал. В результате этого шланг оторвался, а колонка получила повреждения, сообщает «Ляхавіцкі веснік» .

За рулем легковушки находился местный житель 1983 года рождения. Мужчина был трезв.

Это не первый подобный случай в Ляховичах в этом году. Так, 6 апреля с заправочным пистолетом в баке женщина-водитель уехала с АЗС .





Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД