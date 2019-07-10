ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как студенческие стройотряды работают на Западном обходе

11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Первыми за наведение порядка под эстакадой принялись студенты технического университета. Начальник штаба трудовых дел БрГТУ Наталья Борсук рассказала, что ребята работают под эгидой «Коммунальника», главная их задача – навести порядок на отведённом участке.

Как студенческие стройотряды работают на Западном обходе

Фото: Алексей Ганчук

Чтобы попасть в стройотряд и поработать на таком значимом объекте, как Западный обход, нужно было лишь желание и справка о прохождении медкомиссии. Понятное дело, показатели здоровья учитывались, ведь ребятам предстоит ежедневный восьмичасовой труд, здесь без хорошего самочувствия и выносливости никак.

Как студенческие стройотряды работают на Западном обходе


Мы отправились посмотреть, как проходят трудовые будни молодёжи. 18 девушек и юношей,вооружившись лопатами и граблями,расчищают территорию от камней и мусора, разравнивают землю, на которой в будущем посеют траву, высадят цветы. Они сразу распределили обязанности и фронт работ. «Водителем» тележки подрядился студент третьего курса Андрей Елисеев, главная задача которого своевременно увозить груды мусора, которые появляются здесь в мгновение ока. Час отводится на обед, обычно дружная команда отправляется в столовую, которая находится поблизости, иногда, чтобы подкрепиться, устраивают поход в магазин.

Как студенческие стройотряды работают на Западном обходе


Командир стройотряда Павел Боярчу к говорит, что бригада трудится с удовольствием: «Ребята жизнерадостные, активные. Наши будущие специальности связаны со строительством, поэтому это хорошая возможность попрактиковаться. Моя задача как командира сплотить отряд. Использую все свои знания по психологии, мы рассказываем друг другу о себе, находим общие темы для разговоров. Это здорово!Будет что вспомнить во время учёбы».

Как студенческие стройотряды работают на Западном обходе


Я поинтересовалась у работающей братии, почему они решили вступить в ряды стройотрядовцев. Елена Пошелюк рассказала, что для неё это возможность разнообразить каникулы, поработать на благо родногогорода. «Это же романтика – общаться с друзьями на свежем воздухе. К тому же мы потенциальные инженеры-строители. Всегда нужно с чего-то начинать, изелёное строительство самое то. Учитывая, что Западный обход – главный объект, построенный к тысячелетию Бреста, приятно, что именно ты принимаешь участие в его благоустройстве», – поделилась девушка.

К нашему разговору присоединилась Валентина Друк:«После рабочего дня спина немного болит, кости ломит,но, тем не менее, мы довольные и весёлые приходим сюда на следующий день. Почему? Потому что у нас хорошая компания, мы трудимся на благо любимого города, да и погода помогает делу спориться. Западный обход – уникальный объект, единственный такого рода в Беларуси. И это большая честь принимать участие в его благоустройстве». 

Работа в стройотряде идёт за счёт учебно-производственной практики, которая, как известно, не оплачивается, а здесь молодёжи представилась возможность подзаработать. Им пообещали почасовую оплату, которая через месяц утяжелит кошелёк приблизительно на 400 рублей. 

Студенты БрГТУ будут работать здесь до 8 августа, после них эстафета перейдёт к ребятам из БрГУ имени Пушкина. 

С начала лета в Бресте уже отработало 35 строительных стройотрядов, в которых состоял 391 человек, 22 сервисных, в составе которых был 331 участник, и 16 педагогических, в которых работало около двухсот человек.Юноши и девушки трудились в «Дорстроймонтажтресте» завода железобетонных конструкций, в «Брестоблсельстрое», «Белреставрации», МК «Брестская крепость – герой», дворцово-парковом ансамбле «Косовский замок», национальном парке «Беловежская пуща». Трудоустроено 919 человек, которые скоро приступят к работам.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Первыми за наведение порядка под эстакадой принялись студенты технического университета. Начальник штаба трудовых дел БрГТУ Наталья Борсук рассказала, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для иностранных туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • liu jo официальный сайт на русском в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика