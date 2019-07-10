Как студенческие стройотряды работают на Западном обходе

Источник материала: Виртуальный Брест

Первыми за наведение порядка под эстакадой принялись студенты технического университета. Начальник штаба трудовых дел БрГТУ Наталья Борсук рассказала, что ребята работают под эгидой «Коммунальника», главная их задача – навести порядок на отведённом участке.





Фото: Алексей Ганчук



Чтобы попасть в стройотряд и поработать на таком значимом объекте, как Западный обход, нужно было лишь желание и справка о прохождении медкомиссии. Понятное дело, показатели здоровья учитывались, ведь ребятам предстоит ежедневный восьмичасовой труд, здесь без хорошего самочувствия и выносливости никак.







Мы отправились посмотреть, как проходят трудовые будни молодёжи. 18 девушек и юношей,вооружившись лопатами и граблями,расчищают территорию от камней и мусора, разравнивают землю, на которой в будущем посеют траву, высадят цветы. Они сразу распределили обязанности и фронт работ. «Водителем» тележки подрядился студент третьего курса Андрей Елисеев, главная задача которого своевременно увозить груды мусора, которые появляются здесь в мгновение ока. Час отводится на обед, обычно дружная команда отправляется в столовую, которая находится поблизости, иногда, чтобы подкрепиться, устраивают поход в магазин.







Командир стройотряда Павел Боярчу к говорит, что бригада трудится с удовольствием: «Ребята жизнерадостные, активные. Наши будущие специальности связаны со строительством, поэтому это хорошая возможность попрактиковаться. Моя задача как командира сплотить отряд. Использую все свои знания по психологии, мы рассказываем друг другу о себе, находим общие темы для разговоров. Это здорово!Будет что вспомнить во время учёбы».







Я поинтересовалась у работающей братии, почему они решили вступить в ряды стройотрядовцев. Елена Пошелюк рассказала, что для неё это возможность разнообразить каникулы, поработать на благо родногогорода. «Это же романтика – общаться с друзьями на свежем воздухе. К тому же мы потенциальные инженеры-строители. Всегда нужно с чего-то начинать, изелёное строительство самое то. Учитывая, что Западный обход – главный объект, построенный к тысячелетию Бреста, приятно, что именно ты принимаешь участие в его благоустройстве», – поделилась девушка.



К нашему разговору присоединилась Валентина Друк:«После рабочего дня спина немного болит, кости ломит,но, тем не менее, мы довольные и весёлые приходим сюда на следующий день. Почему? Потому что у нас хорошая компания, мы трудимся на благо любимого города, да и погода помогает делу спориться. Западный обход – уникальный объект, единственный такого рода в Беларуси. И это большая честь принимать участие в его благоустройстве».



Работа в стройотряде идёт за счёт учебно-производственной практики, которая, как известно, не оплачивается, а здесь молодёжи представилась возможность подзаработать. Им пообещали почасовую оплату, которая через месяц утяжелит кошелёк приблизительно на 400 рублей.



Студенты БрГТУ будут работать здесь до 8 августа, после них эстафета перейдёт к ребятам из БрГУ имени Пушкина.



С начала лета в Бресте уже отработало 35 строительных стройотрядов, в которых состоял 391 человек, 22 сервисных, в составе которых был 331 участник, и 16 педагогических, в которых работало около двухсот человек.Юноши и девушки трудились в «Дорстроймонтажтресте» завода железобетонных конструкций, в «Брестоблсельстрое», «Белреставрации», МК «Брестская крепость – герой», дворцово-парковом ансамбле «Косовский замок», национальном парке «Беловежская пуща». Трудоустроено 919 человек, которые скоро приступят к работам.