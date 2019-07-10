В Брестской области более 20 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области единовременную материальную помощь к новому учебному году получат более 20 тыс. многодетных семей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.





Выплаты предусмотрены государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Право на такую поддержку имеют семьи, воспитывающие троих и более детей, которые обучаются в учреждениях общего среднего и специального образования. Единовременная материальная помощь выплачивается на каждого учащегося. По предварительной информации, в Брестской области к 2019/2020 учебному году матпомощь будет оказана 20 601 многодетной семье на 42 101 ребенка. На эти цели из местных бюджетов выделено более Br1,4 млн.

Размер единовременной материальной помощи может составлять до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года. При этом конкретная сумма определяется местными органами власти исходя из возможностей бюджетов. В среднем по области на одного ребенка она составляет Br39. В Бресте, где наибольшее число получателей такой помощи, - Br35, в Столинском районе - Br30, в Барановичах и Пинске - по Br45, в Березовском районе - Br48.

По вопросу выплат родителям учащихся необходимо обращаться в управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов по месту регистрации. Матпомощь планируется оказать в июле-сентябре. Выплаты уже идут в Бресте и Барановичах. Так, в областном центре на 11 июля единовременную материальную помощь получили 737 многодетных семей из 3657.

Кроме того, органы соцзащиты предоставляют малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственную адресную социальную помощь в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий на приобретение обуви, одежды и школьных принадлежностей. Размер выплат определяется районной комиссией в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Также семьям, воспитывающим детей, помощь к школе оказывается в соответствии с коллективными договорами предприятий, организаций.