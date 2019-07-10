ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области более 20 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году

11.07.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области единовременную материальную помощь к новому учебному году получат более 20 тыс. многодетных семей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В Брестской области более 20 тыс. многодетных семей получат матпомощь к учебному году

Выплаты предусмотрены государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы. Право на такую поддержку имеют семьи, воспитывающие троих и более детей, которые обучаются в учреждениях общего среднего и специального образования. Единовременная материальная помощь выплачивается на каждого учащегося. По предварительной информации, в Брестской области к 2019/2020 учебному году матпомощь будет оказана 20 601 многодетной семье на 42 101 ребенка. На эти цели из местных бюджетов выделено более Br1,4 млн.

Размер единовременной материальной помощи может составлять до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года. При этом конкретная сумма определяется местными органами власти исходя из возможностей бюджетов. В среднем по области на одного ребенка она составляет Br39. В Бресте, где наибольшее число получателей такой помощи, - Br35, в Столинском районе - Br30, в Барановичах и Пинске - по Br45, в Березовском районе - Br48.

По вопросу выплат родителям учащихся необходимо обращаться в управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов по месту регистрации. Матпомощь планируется оказать в июле-сентябре. Выплаты уже идут в Бресте и Барановичах. Так, в областном центре на 11 июля единовременную материальную помощь получили 737 многодетных семей из 3657.

Кроме того, органы соцзащиты предоставляют малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственную адресную социальную помощь в виде единовременных и ежемесячных социальных пособий на приобретение обуви, одежды и школьных принадлежностей. Размер выплат определяется районной комиссией в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Также семьям, воспитывающим детей, помощь к школе оказывается в соответствии с коллективными договорами предприятий, организаций.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области единовременную материальную помощь к новому учебному году получат более 20 тыс. многодетных семей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для иностранных туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика