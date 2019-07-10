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В России продают бывший особняк криминального авторитета из 90-х (его убили рядом с этим же домом)
Источник материала: Tut.by
В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж, принадлежавший одному из лидеров организованной российской преступной группировки «Центровые» 90-х Михаилу Кучину. Стоимость дома 7,5 млн руб или около 117,5 тысяч долларов, следует из объявления в базе
Кучин был расстрелян рядом с этим особняком в 1994 году во время конфликта с бандой «Уралмаш». Криминальный авторитет в свое время приобрел готовый коттедж у первых собственников, а после гибели Кучина его супруга вновь продала дом им,
Дом площадью 311 квадратных метров расположен на Волгоградской улице в микрорайоне Юго-Западный. Размер участка составляет пять соток. Он предназначен для круглогодичного проживания, следует из объявления.
ОПГ «Центровые» была сформирована в конце 1980-х. Эта банда считалась одной из мощнейших в России. Группа контролировала центр Екатеринбурга, из-за чего получила свое название.
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дом находится в Екатеринбурге.
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