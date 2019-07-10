Источник материала: Интерфакс

Госкомитет по имуществу (ГКИ) разблокирует акции ОАО "Белгипс" и передаст их покупателю российскому ООО "Корпорация Волма", которая заключала договор купли-продажи на акции в 2014 году.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГКИ, соответствующее решение принято в четверг на коллегии ведомства в связи с исполнением российской компанией своих обязательств по инвестдоговору.

В ГКИ пояснили, что "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс" (99,5% акций за $5,27 млн) в 2014 году в соответствии с указом президента страны. Акции были проданы на условиях заключения инвестдоговора, который предусматривал инвестиции в расширение производства.

"Обязательства ООО "Корпорация "Волма" по договору выполнены в полном объеме", - подчеркнули в ГКИ.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил российскому ООО "Корпорация "Волма" продать германскому концерну Knauf 50% акций ОАО "Белгипс" с целью дальнейшей реализации крупного инвестпроекта в республике в качестве соинвестора.

При этом указом предусмотрено ограничение права Knauf на распоряжение акциями "Белгипса" до выполнения инвестиционных обязательств, а срок реализации проекта был продлен до 1 июня 2019 года.

Указом также предусматривалось, что до 1 июня 2019 года в ОАО "Белгипс" должно быть инвестировано не менее 47 млн евро. К этой же дате должен быть введен в эксплуатацию строящийся завод по производству строительных материалов на основе гипса (пос. Гатово, Минский район). Соответствующие изменения правительство внесло в инвестдоговор с ООО "Корпорация "Волма", который был заключен в апреле 2014 года.

В конце 2017 года Knauf приобрела 50% ООО "Корпорация "Волма", которое с 2014 года владеет 99,5% акций ОАО "Белгипс" (уплатив за акции $5,27 млн) и реализует инвестпроект по расширению производственных мощностей белорусского предприятия. В рамках соглашения о покупке доли в компании "Волма" Knauf приняла на себя 50% обязательств по инвестициям в развитие "Белгипса".

Мощности нового завода ОАО "Белгипс" предусматривают, в частности, выпуск 30 млн кв. метров гипсокартонных листов в год, сухих строительных смесей - 100 тыс. тонн в год, премиксов - 8 тыс. тонн в год. Компания "Волма" приступила к активной фазе строительства завода в начале 2016 года. В июне этого года вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин говорил, что завод будет запущен в октябре текущего года. На то время стадия готовности нового завода оценивалась в 70%.

Председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров в июне отмечал, что фактическая стоимость инвестпроекта увеличилась до 67-68 млн евро. Изначально компания брала обязательство инвестировать 43 млн евро. С конца прошлого года к строительству завода в Гатово присоединилась Knauf, как совладелец компании "Волма".

Управляющий партнер группы Knauf Манфред Грундке сообщал, что общий объем инвестиций в проект со сроком окупаемости более 14 лет составит 70 млн евро.

ОАО "Белгипс" - преемник Минского гипсового завода, введенного в эксплуатацию в 1948 году, единственный белорусский производитель пазогребневых плит, гипсовых строительных плит, а также сухих строительных смесей. Около 50% продукции поставляется на экспорт в Россию, на Украину, в Литву, Данию и Финляндию.

Knauf впервые обратилась к правительству Белоруссии с предложением о покупке акций ОАО "Белгипс" в середине 2013 года.

Knauf основана в 1932 году, производит гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, штукатурные машины и изоляционные материалы. В России компания работает с 1993 года.

"Волма" образована на базе Волгоградского гипсового завода в 1999 году, производит строительно-отделочные материалы на гипсовой и цементной основе.