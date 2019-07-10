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«Шахтер» играет в Лиге Европы против клуба из Мальты. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Сразу три белорусских клуба начинают сегодня борьбу в футбольной Лиге Европы. Минское «Динамо» сыграет в Латвии против «Лиепаи», «Витебск» встретится в Финляндии с КуПСом, а единственной командой, начинающей дома, является солигорский «Шахтер». «Горняков» ждет соперничество с загадочным клубом «Хибернианс» из Мальты.
12-кратный чемпион Мальты участвует в еврокубках с начала 60-х, но лишь четырежды проходил первый раунд. В клубе есть пара игроков сборной и с десяток малоизвестных легионеров. В их числе выделяется разве что голкипер Марко Йовичич, проведший несколько матчей за белградский «Партизан».
Проход «Шахтера» в следующий раунд аналитики Favbet считают крайне вероятным и предлагают коэффициент 1,20, если же дальше пройдет «Хибернианс», то вы увеличите свою ставку в 4,05 раза. Что касается сегодняшнего матча, то здесь
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 20.00.
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Сразу три белорусских клуба начинают сегодня борьбу в футбольной Лиге Европы. Минское «Динамо» сыграет в Латвии против «Лиепаи», «Витебск» встретится в Финляндии...
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