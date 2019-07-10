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«Шахтер» играет в Лиге Европы против клуба из Мальты. Онлайн

11.07.2019 19:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Сразу три белорусских клуба начинают сегодня борьбу в футбольной Лиге Европы. Минское «Динамо» сыграет в Латвии против «Лиепаи», «Витебск» встретится в Финляндии с КуПСом, а единственной командой, начинающей дома, является солигорский «Шахтер». «Горняков» ждет соперничество с загадочным клубом «Хибернианс» из Мальты.

12-кратный чемпион Мальты участвует в еврокубках с начала 60-х, но лишь четырежды проходил первый раунд. В клубе есть пара игроков сборной и с десяток малоизвестных легионеров. В их числе выделяется разве что голкипер Марко Йовичич, проведший несколько матчей за белградский «Партизан».


Фото: ФК «Шахтер»

Проход «Шахтера» в следующий раунд аналитики Favbet считают крайне вероятным и предлагают коэффициент 1,20, если же дальше пройдет «Хибернианс», то вы увеличите свою ставку в 4,05 раза. Что касается сегодняшнего матча, то здесь расклады следующие: победа «Шахтера» — 1,29, ничья — 4,95, победа «Хибернианс» — 9,50. Игра начнется в 20.00.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 20.00.

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Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

Где: стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сразу три белорусских клуба начинают сегодня борьбу в футбольной Лиге Европы. Минское «Динамо» сыграет в Латвии против «Лиепаи», «Витебск» встретится в Финляндии...
 
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