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Видеофакт: во время велогонки «Адская гора» в Альпах столкнулись сотни велосипедистов

11.07.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никто не пострадал и обошлось без серьезных травм.

 
Во французских Альпах прошло зрелищное и экстремальное велосоревнование известное как «Адская гора». Видеозапись гонки появилась на YouTube.
Сотни велосипедистов собираются в Альпах, чтобы преодолеть одну из самых необычных велогонок — «Адскую гору». Спортсмены съезжают из заснеженной горы и пытаются не упасть, но многие сходят с дистанции на первых сотнях метров, информирует enovosty.com/news.

Участников гонки настолько много, что они просто не могут объехать всех упавших, пополняя «живой затор».
Ежегодно в Альпах проходят трехдневные велоперегоны под названием Mountain of Hell. Участие в гонке принимают порядка 700 человек. На пути у участников – ледник, скалы и горы, разные этапы сложности.

Как пример, это 25-киллометровый спуск с высоты около 2,4 км.


Соревнование «Адская гора» проводится ежегодно. Организаторы используют на трассе участки со снегом, галькой и камнями, что участники «получали больше адреналина». Сообщается, что в заезде 2019 года ни один из велосипедистов не получил серьезных травм.
 
 
Ссылка на источник 39
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