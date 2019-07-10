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Видеофакт: во время велогонки «Адская гора» в Альпах столкнулись сотни велосипедистов
Источник материала: Партизан
Никто не пострадал и обошлось без серьезных травм.
Во французских Альпах прошло зрелищное и экстремальное велосоревнование известное как «Адская гора». Видеозапись гонки появилась на
Сотни велосипедистов собираются в Альпах, чтобы преодолеть одну из самых необычных велогонок — «Адскую гору». Спортсмены съезжают из заснеженной горы и пытаются не упасть, но многие сходят с дистанции на первых сотнях метров,
Участников гонки настолько много, что они просто не могут объехать всех упавших, пополняя «живой затор».
Ежегодно в Альпах проходят трехдневные велоперегоны под названием Mountain of Hell. Участие в гонке принимают порядка 700 человек. На пути у участников – ледник, скалы и горы, разные этапы сложности.
Как пример, это 25-киллометровый спуск с высоты около 2,4 км.
Соревнование «Адская гора» проводится ежегодно. Организаторы используют на трассе участки со снегом, галькой и камнями, что участники «получали больше адреналина». Сообщается, что в заезде 2019 года ни один из велосипедистов не получил серьезных травм.
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Никто не пострадал и обошлось без серьезных травм.
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