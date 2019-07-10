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Золотовалютные резервы Беларуси - максимальные за последние 7 лет. Стоит ли радоваться?

11.07.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прирост произошел в основном из-за роста цен на золото, а запасы все равно недотягивают до порога, установленного МВФ.

По предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 июля составили 8 млрд 290 млн 700 тысяч долларов в эквиваленте. Впервые за 7 лет! Но если разобраться в причинах, оптимизма становится меньше, пишет kp.by

- С одной стороны, хорошо, что ЗВР растут, это максимальная цифра с июля 2012 года, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - С другой стороны, подход у МВФ такой: официальные резервы должны покрывать трехмесячный импорт товаров и услуг и краткосрочные валютные долги властей. У нас ЗВР покрывают приблизительно два месяца импорта товаров и услуг. Чтобы полностью покрывать три месяца импорта, они должны быть в полтора раза больше. А для покрытия трех месяцев импорта и краткосрочных обязательств государства они должны быть почти вдвое больше. Так что они сильно недотягивают до необходимого порога безопасности, установленного МВФ.

За июнь этого года ЗВР выросли на 2,5%, в цифрах это 200,7 млн долларов.

При этом рост в мае составил 521,6 млн долларов, или + 6,9%. Одна из причин небольшого роста в том, что в июне Беларусь выплатила по внешним и внутренним кредитам порядка 250 млн долларов, однако это скромные выплаты.

Но основная причина увеличения резервов кроется в росте цен на золото на мировом рынке. Кроме того, с 1 июля Нацбанк по рекомендации МВФ изменил методологию расчета золотовалютных резервов. Если раньше в резервах учитывались только банковские золотые слитки, то теперь - еще и золотые памятные и инвестиционные монеты с чистотой металла не ниже 995/1000. То есть золота не прибавилось: просто по-другому пересчитали то, что было в закромах. Один этот пересчет обеспечил 70 млн долларов, или треть июньского прироста.

- Весь июньский рост ЗВР можно объяснить включением золотых монет и ростом цен на золото, - объясняет Вадим Иосуб. - А вот суммарная чистая продажа валюты (когда валюты сдают больше, чем покупают. – Авт.) предприятиями и населением в июне по сравнению с маем практически не изменилась. Эту разницу покупает Нацбанк и зачисляет ее в резервы. В последние годы это был один из основных источников пополнения ЗВР наравне с размещением валютных облигаций.

По планам Нацбанка, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Прирост произошел в основном из-за роста цен на золото, а запасы все равно недотягивают до порога, установленного МВФ.
 
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