5 очень смешных случаев на «Славянском базаре в Витебске». Киркоров без фонограмы, Михайлов с лопнувшими штанами и белорусская туалетная бумага





И стар, и млад - вес помогают витебской «Славянке». Фото: Аля Покровская

Виктория Деменчук и беспомощная птица

В 2001 году белорусская артистка Виктория Деменчук для своего перфоманса принесла на сцену ярко-желтую домашнюю канарейку. Птица должна была выпорхнуть из клетки и взмыть ввысь, но пернатая испугалась и спикировала прямо на сцену.





Виктория закончила свой номер и удалилась, а следом вышел Александр Буйнов и шоу-балет «Тодес». Канарейку на сцене артисты даже не заметили, а зрители в зале невольно вскрикивали, когда танцоры чуть не наступали на птицу. После номера на сцену поднялся охранник и спас канарейку под бурные аплодисменты публики.

Филипп Киркоров и конфуз перед тремя президентами

В 2001 году король российской эстрады исполнял песню «Огонь и вода» на открытии фестиваля. В какой-то момент фонограмма дала сбой, Киркорову пришлось петь вживую и без музыкального сопровождения. На помощь певец пригласил весь зал, а в конце выступления обратился к президентам Беларуси, Украины и России, которые сидели в зале:





«Господа президенты, всякое бывает».

«Quest Pistols» и туалетная бумага

На концерте в 2010 году ребята из этой группы отличились во время исполнения самой известной своей песни «Белая стрекоза». Веселая троица начала бросать в зрителей туалетную бумагу белорусского производства. По подсчетам журналистов, в зал полетело не менее 20 рулонов. Вот такой оригинальный серпантин получился.

Стас Михайлов и лопнувшие брюки

В 2014 году Стас Михайлов прилетел на фестиваль «Славянский базар» вместе с женой и дочками на личном самолете. Зрители отметили, как артист похудел и как стильно смотрелся в белоснежных брюках и в черном пиджаке в белый горох. Все было хорошо, пока во время исполнения одной из песен у Стаса Михайлова не треснули брюки, причем, в самом интересном месте. Женщины в зале пришли в восторг, а артист все оставшееся время выступления прикрывал дырку в паху ладонью.

Алена Ланская и мужская фонограмма

На открытии «Славянского базара» в 2016 году артисты исполняли песню «Все цветы июля». Белорусская певица Алена Ланская после исполнения своей строки стала открывать рот под мужскую фонограмму, хотя в это время уже должен был петь другой артист. Ланская, кстати, стала очень популярной, после своей победы на Международном конкурсе эстрадных исполнителей в Витебске





Видео неудачного выступления белорусской исполнительницы в рекордные сроки набрало огромное количество просмотров на Ютубе.





Сама Ланская впоследствии отшутилась, что рада, что поклонники так пристально следят за ее творчеством.





Чем удивит нас артисты на «Славянском базаре» в этом году, покажет время.



