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Дубай ввел бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для иностранных туристов

11.07.2019 19:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает газета Khaleej Times.

"В Дубае иностранным туристам теперь предлагается бесплатная 30-дневная лицензия на алкоголь. Власти эмирата уверяют, что с этим документом путешественник не будет нарушать закон страны, а употреблять спиртное на законных основаниях. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года, и он не был мусульманином", - пишет издание.

Как отмечает газета, сеть розничных магазинов по продаже алкоголя Maritime and Mercantile International (MMI), дочерняя компания группы Emirates, выделила на своем сайте отдельный раздел, где объяснила, как туристам подать заявку на получение лицензии. "Турист может посетить любой магазин сети MMI с паспортом, заполнить специальную форму, поставить подпись. Также иностранец оставит в магазине копию своего паспорта и копию печати визы, а на руки получит правила употребления спиртного в Дубае", - пишет Khaleej Times.

По данным газеты, кодекс поведения для туристов в Дубае включает пять пунктов, среди которых нельзя употреблять алкоголь в общественных местах, нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, нельзя дебоширить.

В настоящее время обладатели визы в Дубае имеют право на двухлетнюю лицензию, которая позволяет им покупать алкоголь в магазинах и хранить его дома.

 
 
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Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь для иностранных туристов, покупателям спиртного должно быть не меньше 21 года, сообщает...
 
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