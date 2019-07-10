Вступительная кампания — 2019: сроки приема документов и проведения вступительных испытаний

Источник материала: Вороновская газета





Определены сроки проведения в 2019 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.

Сроки приема документов за счет бюджета и на платной основе:

с 12 по 17 июля — учреждения высшего образования (УВО);

с 15 ноября по 5 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля на заочную форму.

Прием документов на платную основу (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в УВО):

с 12 по 31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;

с 12 июля по 4 августа — другие УВО.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, срок подачи документов — с 12 по 14 июля.

Сроки проведения вступительных испытаний:

с 18 по 21 июля — Университет гражданской защиты МЧС;

с 18 по 26 июля — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;

с 18 по 24 июля — иные УВО;

с 18 по 25 июля — УВО сельхозпрофиля (очная форма);

с 6 по 15 декабря — УВО сельхозпрофиля (заочная форма).

Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования

на бюджетные места:

по 24 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС;

по 28 июля — иные государственные УВО (кроме заочной формы);

по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма);

на платные места:

по 2 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;

по 3 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;

по 6 августа — иные УВО (кроме заочной формы в УВО сельхозпрофиля);

по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма).

Источник: постановление Министерства образования Беларуси №29 от 19 марта 2019 года.

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