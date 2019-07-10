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Вступительная кампания — 2019: сроки приема документов и проведения вступительных испытаний
11.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Определены сроки проведения в 2019 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.
Сроки приема документов за счет бюджета и на платной основе:
с 12 по 17 июля — учреждения высшего образования (УВО);
с 15 ноября по 5 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля на заочную форму.
Прием документов на платную основу (без сдачи вступительных испытаний непосредственно в УВО):
с 12 по 31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
с 12 июля по 2 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;
с 12 июля по 4 августа — другие УВО.
Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педспециальности, срок подачи документов — с 12 по 14 июля.
Сроки проведения вступительных испытаний:
с 18 по 21 июля — Университет гражданской защиты МЧС;
с 18 по 26 июля — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;
с 18 по 24 июля — иные УВО;
с 18 по 25 июля — УВО сельхозпрофиля (очная форма);
с 6 по 15 декабря — УВО сельхозпрофиля (заочная форма).
Сроки зачисления абитуриентов для получения высшего образования
на бюджетные места:
по 24 июля — Военная академия, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС;
по 28 июля — иные государственные УВО (кроме заочной формы);
по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма);
на платные места:
по 2 августа — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
по 3 августа — БГАИ, БГАМ, БГУКИ;
по 6 августа — иные УВО (кроме заочной формы в УВО сельхозпрофиля);
по 20 декабря — УВО сельскохозяйственного профиля (заочная форма).
Источник: постановление Министерства образования Беларуси №29 от 19 марта 2019 года.
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Определены сроки проведения в 2019 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Сроки приема документов за счет бюджета и на платной...
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