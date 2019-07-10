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Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Житель Марьиной Горки переходил железную дорогу перед движущимся поездом в запрещенном месте.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший госпитализирован.
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Новости Беларуси. Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Житель Марьиной Горки переходил железную дорогу перед...
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