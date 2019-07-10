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Два путепровода в Минске закроют на ремонт: как организуют движение

11.07.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два путепровода в Минске закроют на ремонт в конце следующей недели. Полностью перекроют мост на Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение на 11 километре МКАД в районе соединения кольцевой дороги со Свислочской будет организовываться попеременно: сначала на одной половине, затем на другой. Ремонт планируют завершить в мае 2020 года.

Два путепровода в Минске закроют на ремонт: как организуют движение

Два путепровода в Минске закроют на ремонт: как организуют движение

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два путепровода в Минске закроют на ремонт в конце следующей недели. Полностью перекроют мост на Железнодорожной между улицами Фабрициуса и...
 
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