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Два путепровода в Минске закроют на ремонт: как организуют движение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два путепровода в Минске закроют на ремонт в конце следующей недели. Полностью перекроют мост на Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение на 11 километре МКАД в районе соединения кольцевой дороги со Свислочской будет организовываться попеременно: сначала на одной половине, затем на другой. Ремонт планируют завершить в мае 2020 года.
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Новости Беларуси. Два путепровода в Минске закроют на ремонт в конце следующей недели. Полностью перекроют мост на Железнодорожной между улицами Фабрициуса и...
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