Два путепровода в Минске закроют на ремонт: как организуют движение

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два путепровода в Минске закроют на ремонт в конце следующей недели. Полностью перекроют мост на Железнодорожной между улицами Фабрициуса и Суражской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Движение на 11 километре МКАД в районе соединения кольцевой дороги со Свислочской будет организовываться попеременно: сначала на одной половине, затем на другой. Ремонт планируют завершить в мае 2020 года.







