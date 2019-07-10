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Семь электросамокатов украли в Минске за два дня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За два дня в Минске было украдено семь электросамокатов стоимостью свыше 900 рублей каждый, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из возможных причин – отсутствие специальных парковок для такого двухколесного транспорта.
Теперь поиск пропавших гаджетов компания-владелец осуществляет через встроенную GPS-антенну. Для информирования о принадлежности самоката на нем предлагают размещать опознавательные знаки арендодателя и правила пользования.
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Новости Беларуси. За два дня в Минске было украдено семь электросамокатов стоимостью свыше 900 рублей каждый, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
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