Семь электросамокатов украли в Минске за два дня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За два дня в Минске было украдено семь электросамокатов стоимостью свыше 900 рублей каждый, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из возможных причин – отсутствие специальных парковок для такого двухколесного транспорта.

Теперь поиск пропавших гаджетов компания-владелец осуществляет через встроенную GPS-антенну. Для информирования о принадлежности самоката на нем предлагают размещать опознавательные знаки арендодателя и правила пользования.







