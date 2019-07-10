Более 300 квартир получат многодетные семьи Заводского района столицы к концу 2019 года

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две многоэтажки планируют ввести в эксплуатацию в Заводском районе. Один из домов расположен в микрорайоне «Чижовка», другой – в комплексной застройке «Малая родина», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жилплощадь будут распределять среди всех многодетных минчан, стоящих на очереди. Только в Заводском районе около 850 семей нуждаются в улучшении жилищных условий. В 2020 году планируют построить еще шесть многоэтажек на территории «Малой родины».







