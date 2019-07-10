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«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»

11.07.2019 20:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздник музыки, творчества и дружбы. Сегодня, 11 июля, официально открывается «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов из разных стран и поклонников их творчества.

Организаторы обещают настоящее шоу. А лейтмотив церемонии – «Место, где ты появился на свет». Кстати, сегодня мы узнаем имя победителя детского песенного конкурса и лауреата спецпремии Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Итак, что сейчас происходит в Летнем амфитеатре, расскажет наш корреспондент Юлия Бешанова.

«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»

Юлия Бешанова, СТВ:
Стало известно имя победителя детского международного конкурса «Славянский базар». Несмотря на очень серьезную конкуренцию – выступали представители 21 страны – Гран-при завоевала белоруска Ксения Галецкая.

«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»

Ксения Галецкая, лауреат XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Беларусь):
Конечно же, хотелось победить, когда мы сюда ехали. Я больше настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь. Чтобы все думали: «Беларусь? Ничего себе, сила какая!».

Рада со всеми общаться, просто наслаждаться тем, что ты делаешь, когда ты поешь, когда ты общаешься с конкурсантами. Главное, наслаждаться этим. Потому что это действительно такое большое, масштабное приключение, на которое стоит съездить.

«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»

«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»

Люди в материале: Ксения Галецкая, Юлия Бешанова
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Праздник музыки, творчества и дружбы. Сегодня, 11 июля, официально открывается «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24...
 
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