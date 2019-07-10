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«Ощущаю в себе силы потом». Бабушки-волонтёры из Гомеля рассказывают, почему помогают одиноким пожилым людям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси все более популярным становится движение волонтеров в возрасте. Пенсионеры проводят время вместе, таким образом помогая друг другу организовать досуг или просто пообщаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Гомельской области за год число таких волонтеров в возрасте достигло 30. И с каждым годом их становится все больше. С ними встретился наш корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Именно за общением в Красный Крест по совету подруги год назад пришла Нина Павлова.
Нина Павлова, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:
За этим столом не просто приятельницы, которые собрались побеседовать и приятно провести время со спицами в руках. Это инициативная группа волонтеров. Они дарят радость общения не только друг другу, но и всем, кто в этом нуждается. Среди их подопечных 15 одиноких гомельчан.
Раиса Барабанова, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:
Как реализовать желание быть нужным, специалисты Белорусского Общества Красного Креста подсмотрели у швейцарских коллег. Европейский опыт отлично прижился в Беларуси.
Ольга Новикова, координатор по работе с сообществами региональной организации Белорусского Общества Красного Креста:
Волонтерское движение пожилых лишь одно из десятков направлений, в которых работает Белорусское Общество Красного Креста. Деятельность этой общественной организации высоко оценивают на общеевропейском уровне.
Горкхмаз Гусейнов, глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдове:
В разрезе деятельности нашего европейского представительства я очень доволен тем, что происходит здесь, в Беларуси.
К слову, набор в группы возрастных волонтеров открыт постоянно. Новичков ждет специальный тренинг по основам ухода на дому, обучение оказанию первой помощи, новые знакомства и масса общения.
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«Ощущаю в себе силы потом». Бабушки-волонтёры из Гомеля рассказывают, почему помогают одиноким пожилым людям
Новости Беларуси. В Беларуси все более популярным становится движение волонтеров в возрасте. Пенсионеры проводят время вместе, таким образом помогая друг другу...
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