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Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но впервые за эти годы они стали обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До недавнего времени это жилье принадлежало предприятиям и организациям города. Сейчас их передали жилищно-коммунальному хозяйству. В жировках появилась дополнительная плата – за пользование жилыми помещениями. Эти деньги решили использовать по назначению. Правда, только после визита жителей к губернатору.
В этом общежитии на улице Крупской в Могилеве Юлия Рыжикова живет 12 лет. В последнее время из нескольких электрических плит на общей кухне работала только одна.
Юлия Рыжикова:
Новые плиты, окна, двери, светильники и сантехника появились не только в этом, но и в соседнем общежитии. Такого изобилия «обновок» здесь не бывало с момента открытия. А ведь постройкам уже перевалило за тридцать.
Янина Лисовская, председатель совета общежития:
Преобразилась и детская игровая площадка. Новые тренажеры, качели и турники уже полюбились местной ребятне.
Каролина Пижурина:
Полина Моисеенко:
Даниил Мельников:
Пороги разных инстанций жильцы общежитий обивали не один год. Просьбы простые: элементарный ремонт. Ведь за эти годы без должного обслуживания здания сильно износились. И только после приема у губернатора ситуация изменилась.
Маргарита Кожемякина, мастер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:
До недавнего времени большая часть могилевских общежитий относилась к предприятиям и организациям областного центра. Теперь подведомственное жилье передали городу. В жировках появилась дополнительная графа – плата за пользование. Именно эти деньги, после визита к губернатору, было решено пустить на нужды жильцов общежитий.
Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Ирина Недобоева, СТВ:
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Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить
Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но...
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