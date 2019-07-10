Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но впервые за эти годы они стали обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





До недавнего времени это жилье принадлежало предприятиям и организациям города. Сейчас их передали жилищно-коммунальному хозяйству. В жировках появилась дополнительная плата – за пользование жилыми помещениями. Эти деньги решили использовать по назначению. Правда, только после визита жителей к губернатору.

О цене ремонта – корреспондент Ирина Недобоева.

В этом общежитии на улице Крупской в Могилеве Юлия Рыжикова живет 12 лет. В последнее время из нескольких электрических плит на общей кухне работала только одна.





Юлия Рыжикова:

Готовить было невозможно, потому что работала одна плита, один круг. А теперь приходишь и готовишь с большой радостью. Работают и духовки, и плиты.









Новые плиты, окна, двери, светильники и сантехника появились не только в этом, но и в соседнем общежитии. Такого изобилия «обновок» здесь не бывало с момента открытия. А ведь постройкам уже перевалило за тридцать.





Янина Лисовская, председатель совета общежития:

Нам положили плитку новую, асфальтировали. 34 года у нас тут были ямки. Дети очень довольны, катаются, рисуют. В поликлинику дорогу плиткой выложили.

Преобразилась и детская игровая площадка. Новые тренажеры, качели и турники уже полюбились местной ребятне.









Каролина Пижурина:

Мне кажется, это самая лучшая площадка в нашем районе.





Полина Моисеенко:

Здесь всегда очень много детей. Турники, качели, тренажеры...





Даниил Мельников:

Мне она нравится тем, что здесь есть тренажеры, а еще можно погонять в мяч, на турниках подтягиваться можно. Не надо ходить в зал и платить за это деньги.

Пороги разных инстанций жильцы общежитий обивали не один год. Просьбы простые: элементарный ремонт. Ведь за эти годы без должного обслуживания здания сильно износились. И только после приема у губернатора ситуация изменилась.





Маргарита Кожемякина, мастер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

Так быстро наши власти отреагировали на все наши просьбы, предложения.

До недавнего времени большая часть могилевских общежитий относилась к предприятиям и организациям областного центра. Теперь подведомственное жилье передали городу. В жировках появилась дополнительная графа – плата за пользование. Именно эти деньги, после визита к губернатору, было решено пустить на нужды жильцов общежитий.









Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:

Жильцы, проживающие в общежитиях, приравнены к жильцам арендных квартир. Жильцы в общежитиях также обязаны платить, но для них существенно меньше стоимость. И все поступающие деньги будут направляться именно на ремонтные работы.





Ирина Недобоева, СТВ:

В Могилеве чуть больше 50 общежитий, которые обслуживаются не городскими предприятиями, а жилищно-коммунальным хозяйством города. До конца года в них планируют заменить старые электрические плиты на новые. А еще в планах капитальный ремонт кровли.