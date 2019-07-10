Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские мобильные операторы ввели двойное подтверждение платных подписок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, раньше согласиться на ненужную услугу можно было, случайно нажав не на ту кнопку.

Двойное подтверждение должно исключить неосознанные или случайные подписки. Это поможет однозначно трактовать действия абонента и исключить конфликты.





Увеличили и размер шрифта. Теперь сначала надо подтвердить, что вы ознакомлены с условиями оказания платной услуги, и только после этого оформляется подписка.