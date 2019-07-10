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Новости экономики за 11.07.2019

11.07.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на международной выставке в Анголе, почему мобильные операторы изменили шрифт платных подписок и как изменились цены на продовольствие? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ ЗАФИКСИРОВАНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДЕФЛЯЦИЯ

В июне в Беларуси зафиксирована продовольственная дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это значит, что общий уровень цен снизился.

Новости экономики за 11.07.2019

Цены упали, в основном, на сезонные товары. Больше всего подешевели белокочанная капуста и свежие огурцы. Также снизились цены на свежие помидоры, сладкий перец и репчатый лук. В целом овощи подешевели на 26 %. А вот цены на картофель пока в плюсе на 54 %.

ПОДДЕРЖАТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ

29 млрд рублей нужно инвестировать в основной капитал, чтобы поддержать рост экономики в 2020 году. По оценке профильного ведомства, основным источником формирования инвестиций будут выступать собственные средства предприятий и кредиты банков, рост которых будет определяться динамикой роста выручки от реализации товаров и услуг.

Новости экономики за 11.07.2019

Минэкономики рассчитывает, что росту доли иностранных недолговых источников финансирования будет способствовать приток прямых иностранных инвестиций до $1,5 млрд.

ПРОЩАЙ, «ЖУК»!

Грустный день для поклонников немецкого автомобильного концерна. Volkswagen прекратила выпуск популярного на постсоветском пространстве «Жука». Один из самых массовых автомобилей в истории выпускался с 1938 года.

Новости экономики за 11.07.2019

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Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на международной выставке в Анголе, почему мобильные операторы изменили шрифт платных подписок и как...
 
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