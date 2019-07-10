Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

Кроме самого экс-президента Украины, речь идет также об Александре Януковиче, Александре Клименко, Сергее Арбузове, Викторе Пшонке, Артеме Пшонке и Андрее Клюеве









© Валерий Матыцин/ТАСС





tass.ru "Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева", - приводит газета судебное постановление, пишет





Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список ЕС в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного на Украине после государственного переворота. Новые власти обвинили Януковича и его окружение в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер и что никаких средств он за рубеж не выводил. Он обжаловал санкции в суде.