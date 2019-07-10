Зампред Дзержинского райисполкома попался на взятках

Правоохранители установили, что зампред Дзержинского райисполкома на систематической основе получал взятки от представителя частной фирмы. За это он лоббировал интересы компании, используя служебные полномочия. На основании материалов Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч.3 ст.430 УК.

По данным следствия, чиновник принимал в качестве взятки швейцарские часы, музыкальный инструмент валторна и другие ценности. Сейчас с ним работают следователи.



