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Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским

11.07.2019 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц


© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

Нынешний разговор - первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.
 
 
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Лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц
 
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