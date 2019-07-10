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Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским
Источник материала: Партизан
Лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он.
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.
Нынешний разговор - первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.
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Лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц
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