Вроде бы из хорошей семьи, а на крестины сына принц Гарри надел старые туфли

Фото: Chris Allerton / Shutterstock / REX





Речь идет о коричневых замшевых туфлях-брогах. Обратив внимание на то, что герцог Сассекский пришел в старой обуви на крестины своего сына Арчи, пользователи сети высмеяли его в Twitter. «Посмотрите на туфли принца Гарри. Давайте обсудим», — начал дискуссию один из них. «У Гарри вообще есть другая пара ботинок? Слишком скромно для крестин первенца», — подхватил другой. «Ведь это просто вторые такие же костюм и замшевые туфли, как те, что он надевал, представляя сына миру?» — язвил третий.





Более того, некоторым не понравился стиль принца. «Черные носки с коричневыми скучными туфлями. Какого черта», — критиковали они.





По данным Mirror, в первый раз эти туфли заметили на Гарри прошлой осенью, когда герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что ждут ребенка. После этого он несколько раз надевал их во время поездки в Марокко с женой, в мае во время первого интервью после рождения сына и в июле на его крестинах.









В октябре 2018 года принц Гарри пришел на свадьбу к принцессе Евгении и управляющему лондонским ночным клубом Джеку Бруксбэнку в дырявых ботинках. На нем был черный фрак, синий жилет, белая рубашка с голубым галстуком и полосатые брюки. Однако внимание журналистов привлекли изношенные черные броги, в которых принц предстал перед 850 гостями: на подошве левого ботинка они заметили крупную дыру.



