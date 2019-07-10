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Вроде бы из хорошей семьи, а на крестины сына принц Гарри надел старые туфли

11.07.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поклонников королевской семьи возмутили поношенные ботинки принца Гарри, в которых он постоянно появляется на официальных мероприятиях. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Chris Allerton / Shutterstock / REX

Речь идет о коричневых замшевых туфлях-брогах. Обратив внимание на то, что герцог Сассекский пришел в старой обуви на крестины своего сына Арчи, пользователи сети высмеяли его в Twitter. «Посмотрите на туфли принца Гарри. Давайте обсудим», — начал дискуссию один из них. «У Гарри вообще есть другая пара ботинок? Слишком скромно для крестин первенца», — подхватил другой. «Ведь это просто вторые такие же костюм и замшевые туфли, как те, что он надевал, представляя сына миру?» — язвил третий.

Более того, некоторым не понравился стиль принца. «Черные носки с коричневыми скучными туфлями. Какого черта», — критиковали они.

По данным Mirror, в первый раз эти туфли заметили на Гарри прошлой осенью, когда герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что ждут ребенка. После этого он несколько раз надевал их во время поездки в Марокко с женой, в мае во время первого интервью после рождения сына и в июле на его крестинах.


В октябре 2018 года принц Гарри пришел на свадьбу к принцессе Евгении и управляющему лондонским ночным клубом Джеку Бруксбэнку в дырявых ботинках. На нем был черный фрак, синий жилет, белая рубашка с голубым галстуком и полосатые брюки. Однако внимание журналистов привлекли изношенные черные броги, в которых принц предстал перед 850 гостями: на подошве левого ботинка они заметили крупную дыру.
 
 
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Поклонников королевской семьи возмутили поношенные ботинки принца Гарри, в которых он постоянно появляется на официальных мероприятиях. Об этом сообщает Mirror.
 
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