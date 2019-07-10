Факт: «Белорусские женщины работают в два раза больше, чем француженки»

kp.by обсудила их с представителями Белстата и экспертом. Белстат рассказал, как живется в нашей стране женщинам - от положения на рынке труда до возраста вступления в брак. Цифры получились очень интересными.обсудила их с представителями Белстата и экспертом.

«Беларусь уникальна тем, что уаровень занятости женщин выше, чем у мужчин»

В Беларуси все больше работающих женщин. По последним данным, 84% трудоспособных дам имеют работу, у мужчин этот показатель 82%. Для сравнения: в 2011 году - 80% и 78% соответственно.





- Если говорить о мировых тенденциях, это уникальный случай, когда уровень занятости женщин выше, чем у мужчин, - объясняет зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич. - Международные эксперты, которые занимаются анализом рынка труда, присылали запросы подтвердить достоверность данных. Такая тенденция не совсем характерна для стран мира.





Это связано с тем, что женщины имеют конкурентные преимущества перед мужчинами:









- Более высокий уровень образования и лучшее состояние здоровья. Среди работающих женщин имеют высшее образование 38%, среди работающих мужчин - 27%, - уточняет Елена Кухаревич. - Женщины серьезнее относятся к выбору профессии. 73% женщин до 30 лет, недавно получивших высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование, работают по специальности. У мужчин - 70%.





Интересно, что мужчины в день работают на 40 мин больше, чем женщины. Зато дамы на 1 час 44 минуты дольше занимаются домашними делами. И при этом охотнее берут дополнительную работу.





- На работе белорусские женщины проводят в два раза больше времени, чем француженки. Сейчас сформировалось новое поколение женщин с более активной жизненной позицией. Поэтому возрастает уровень занятости и участия женщин в экономике, - уточняет специалист. - Женщины более активно стали занимать руководящие должности. Среди руководителей, в том числе и структурных подразделений, 48% - женщины. Если говорить именно о женщинах - руководителях организаций, предприятий, то их в стране 34%.





Уровень женской безработицы составляет 3,6%, тогда как у мужчин - 5,9%.

«Разрыв в оплате труда в пользу мужчин есть во всех странах»

В Беларуси сохраняется разрыв между зарплатами у мужчин и женщин. Соотношение оплаты труда - 73%, получается, разрыв - 27%!





- На международном уровне разрыв в оплате труда означает, что на одной и той же должности мужчина получает больше. В Беларуси ситуация иная. Разрыв в оплате труда обусловлен гендерными особенностями выбора профессии. Мужчина и женщина, занимающие равнозначные должности и с одинаковым стажем, получают одинаковую зарплату. Но женщины заняты в менее оплачиваемых бюджетных отраслях: образование, соцуслуги, здравоохранение. В них соотношение зарплат женщин и мужчин выше 80%.





В отдельных группах занятий в этих областях у женщин зарплата выше, чем у мужчин. Например, у работников библиотек, почты, учителей среднего уровня квалификации, среднего медперсонала по уходу за больными и акушерству и т. д.





У рабочих соотношение зарплат мужчин и женщин колеблется от 40% у горнорабочих, взрывников, обработчиков камня, машинистов локомотивов (женщины получают на 60% меньше) до 164% у рабочих художественных промыслов (уже в сторону женщин).





Во многих странах Европы также сохраняется разрыв в оплате труда между мужчиной и женщиной.





- Соотношение зарплат в Европе в среднем - 72 - 80%, в том числе в Германии, Австрии, Чехии, Великобритании. В Бельгии и Италии - 90%, но разрыв все равно есть.





Важный показатель равенства - роль женщин в принятии решений. Это можно оценить по их участию в общественной жизни.





- На сегодня доля женщин в парламенте составляет 33%, в местных советах - 48%. По процентной доле выборных должностей, которые занимают женщины в совещательных органах в структуре местного самоуправления, Беларусь - лидер в Европейском регионе, - уточняет зампредседателя Белстата.





Впервые в Беларуси оценивалась роль женщины в принятии решений дома. Например, по вопросам крупных покупок, бюджета, воспитания детей.





- Решения о распоряжении финансами принимаются совместно в 75% белорусских семей, о совершении крупных покупок - в 87%, о воспитании и обучении детей - в 90%. Женщины чаще решают сами пойти работать, получать образование, - говорит Елена Кухаревич.

«Белоруска вступает в брак в 26 лет, немка или финка - после 30»

Молодые люди стали позже обзаводиться семьями. В 2010 году средний возраст вступления в первый брак у мужчин был 26,5 года, а у женщины - 24,4. Сейчас картина другая: 28 лет у мужчин и 26 у женщин.





- Беларусь идет путем формирования западноевропейской модели семьи. Молодые люди откладывают регистрацию брака, отдавая предпочтение получению образования, построению карьеры. В странах СНГ показатель примерно такой же, как у нас. В Европе ситуация другая. Например, в Швейцарии, Греции, Италии, Австрии, Финляндии, Дании, Германии мужчины вступают в первый брак после 33 лет, женщины - после 30.





В Беларуси женщины живут дольше мужчин. Разница внушительная - 10 лет!





- Ожидаемая продолжительность жизни у женщин - 79,4 года, у мужчин - 69,2. В Европе оптимальным считается разрыв в 5 - 6 лет. По мнению экспертов, это связано с образом жизни. Женщины больше следят за здоровьем, а мужчины считают себя здоровыми по определению, больше употребляют табака и алкоголя. У мужчин выше смертность из-за внешних обстоятельств, например ДТП.





Но белорусы стали больше заниматься спортом, следить за здоровьем.





- Из года в год показатели улучшаются. На начало 2019-го каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина занимались спортом. На здоровье влияют вредные привычки. Так, в Беларуси курят 43 мужчины из 100. Курящих женщин - 10 из 100. Но с годами доля курящих мужчин сокращается, а женщин - увеличивается, - говорит Елена Кухаревич.









КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА





«Из-за длительного декретного женщина теряет квалификацию и опыт»





Разрыв в оплате труда в Беларуси, да и во всем мире сохраняется из-за трех причин.





- Первая - качество человеческого капитала, характеристики, определяющие ценность сотрудника на рынке труда. В Беларуси уровень образования у женщин выше, чем у мужчин. Женщинам чаще нужно доказывать свою ценность, один из способов - получение образования,- объясняет научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC и автор исследования «Текущие тренды на рынке труда» Мария Акулова. - Вторая причина - рыночная сегрегация, когда мужчины и женщины работают в разных отраслях. Женщины склонны выбирать отрасли, в которых предлагаются более гибкий график работы, пособия. И они идут в бюджетную сферу. Третья в литературе определяется как дискриминация. Это когда при прочих равных оплата труда у женщин ниже, чем у мужчин, или они достигают «стеклянного потолка» и перестают двигаться по карьерной лестнице. Все три причины работают вместе. Со странами СНГ у нас разрыв в оплате труда примерно одинаковый. В Европе показатель - 10 - 15%.





На ситуацию влияет наличие традиционных социальных ролей.





- У женщины двойная нагрузка - работа и домашние дела. На второе она тратит в два раза больше времени, чем мужчина. Это влияет на ее конкурентоспособность, сказывается на эффективности. Из-за длительного декретного женщина теряет квалификацию и опыт, вынуждена идти в менее прибыльную отрасль, - говорит Мария Акулова. - Есть единичные случаи, когда мужчина уходит в декрет… И обществом это все еще воспринимается негативно. Нужно время, чтобы общество пришло к пониманию, что не только мужчина должен считаться добытчиком, а ухаживать за детьми должна не только мама. Отцовский отпуск позволит снизить нагрузку для женщин, даст возможность инвестировать в себя. Семья от этого только выиграет, будет два человека с достойным заработком.





Список запрещенных для женщин профессий сейчас включает 181 позицию:





- Его существование объясняют тем, что опасные условия труда скажутся на репродуктивном здоровье женщины. Нас подталкивают к мысли, что главная функция женщины - рожать. Но у человека должен быть выбор. Он может осознанно идти на риск, если это сделает его счастливым, реализует амбиции. С развитием технологий вред для здоровья от работ снижается. Хорошо было бы пересмотреть список и убрать значимую часть. Это облегчит доступ женщины к так называемым мужским областям и позволит снизить разрыв в оплате труда.





- Несмотря на высокий процент женщин-руководителей, в Беларуси среди министров всего одна женщина, на должности глав городов - ни одной. Почему?





- Общественное мнение. Если говорить о женщинах-руководителях, мы идем в ногу с Европой по показателям. Что касается женщин-политиков, там другое восприятие. Гендерное равенство приводит к тому, что женщины идут в политику. В Беларуси нужно создавать информационную подушку, рассказывать об успешных женщинах-руководителях, формировать мысль, что решения могут быть взвешенными и эффективными вне зависимости от пола.



