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В годы Второй мировой евреи были не только лишь жертвами, но и воинами – Макей
Источник материала: Интерфакс
Роль евреев в годы Второй мировой войны отметил на открытии показа ильма "Вызов" отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
" В своем выступлении В.Макей отметил, что в годы Второй мировой войны евреи были не только лишь жертвами, но и воинами, партизанами и подпольщиками, героями, которые с оружием в руках боролись против уничтожения своего и других народов. Партизанский отряд под руководством братьев Бельских стал одним из наиболее ярких и известных примеров борьбы евреев с оккупантами на территории Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.
Художественный фильм "Вызов", в открытии которого принял участие 11 июля Макей, рассказывает о партизанском отряде братьев Бельских. Отряд действовал на территории Новогрудского района в годы Великой Отечественной войны. Показ фильма был организован при поддержке Посольства США в Беларуси.
Почетным гостем мероприятия стал также младший из братьев Бельских — Арон Бельский.
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Роль евреев в годы Второй мировой войны отметил на открытии показа ильма "Вызов" отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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