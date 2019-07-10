В годы Второй мировой евреи были не только лишь жертвами, но и воинами – Макей

Источник материала: Интерфакс

Роль евреев в годы Второй мировой войны отметил на открытии показа ильма "Вызов" отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

" В своем выступлении В.Макей отметил, что в годы Второй мировой войны евреи были не только лишь жертвами, но и воинами, партизанами и подпольщиками, героями, которые с оружием в руках боролись против уничтожения своего и других народов. Партизанский отряд под руководством братьев Бельских стал одним из наиболее ярких и известных примеров борьбы евреев с оккупантами на территории Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Художественный фильм "Вызов", в открытии которого принял участие 11 июля Макей, рассказывает о партизанском отряде братьев Бельских. Отряд действовал на территории Новогрудского района в годы Великой Отечественной войны. Показ фильма был организован при поддержке Посольства США в Беларуси.

Почетным гостем мероприятия стал также младший из братьев Бельских — Арон Бельский.