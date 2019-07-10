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Трамп упрекнул Китай в нарушении договоренности закупать продукцию американских фермеров

11.07.2019 20:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

резидент США Дональд Трамп утверждает, что Пекин не придерживается договоренностей с Вашингтоном и не закупает сельскохозяйственную продукцию у американских производителей.

"Мексика действует отлично на границе (с США - ИФ), но Китай подводит нас и не закупает у наших великолепных фермеров сельскохозяйственную продукцию, а говорил, что будет. Надеюсь, что скоро они (Китай - ИФ) начнут это делать!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в четверг.

Китайско-американские переговоры по торговым вопросам завершились в Вашингтоне в мае без конкретного результата. Вашингтон возложил ответственность за это на Китай, который, якобы, хотел внести изменения в практически готовое соглашение.

На встрече на саммите G20 в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении переговорного процесса.

Американские власти при этом настаивали на расширении сельскохозяйственного экспорта в КНР.

 
 
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резидент США Дональд Трамп утверждает, что Пекин не придерживается договоренностей с Вашингтоном и не закупает сельскохозяйственную продукцию у американских...
 
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