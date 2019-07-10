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УЕФА в новом сезоне намерен выручить от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка примерно в 3,25 млрд евро

11.07.2019 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил валовый доход от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка в сумму 3,25 млрд евро, сообщает пресс-служба УЕФА в четверг.

"Валовый доход от Лиги чемпионов-2019/20, Лиги Европы-2019/20 и Суперкубка УЕФА-2019 оценивается примерно в 3,25 млрд евро", - говорится в сообщении.

Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены 295 млн, а 7% (227,5 млн) пойдут на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА, а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах.

Общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне 2019/20 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы.

Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты: 50 млн евро в общую долю участников Лиги Европы; 10 млн евро субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне-2019/20 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил валовый доход от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка в сумму 3,25 млрд евро, сообщает...
 
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