К 2024 году минчане смогут бронировать место для ребенка в детском саду через интернет

Источник материала: Интерфакс

Минчане смогут бронировать место для ребенка в детском саду через интернет уже через 5 лет, сообщает директор Минского городского агентства обслуживания населения Александр Ефимов.

Планируется, что в ближайшие годы, а точнее к 2024 году, в цифровой формат будут переведены 149 административных процедур для граждан и 197 — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Аккумулированы они будут на Едином портале электронных услуг.

На сегодняшний день, чтобы получить ту или иную государственную услугу, горожане обращаются в службу «Одно окно». Здесь выполняют 158 процедур. Прийти нужно лично и с полным пакетом документов. Лишь для 12 из них достаточно одного устного заявления. Специалисты сервиса направят запросы в различные инстанции, соберут необходимые документы и отдадут их на рассмотрение в соответствующий госорган.

По словам Ефимова, заявление можно отправить на электронную почту. В ответ придет уведомление, когда забрать справку. За 5 месяцев 2019 года в «Одно окно» таким способом обратились 656 человек.

"Это, конечно, еще не электронная форма, но уже маленький шаг вперед", - полагает специалист.

Служба «Одно окно» проводит анкетирование горожан, какие услуги они хотели бы получать через Интернет. Ответ единодушный: все.

Наиболее актуальные для минчан — поставить ребенка на очередь в детский сад, получить свидетельство о рождении малыша. Это можно было бы делать уже в роддоме: появился на свет младенец — документы сразу отправили в загс и администрацию района. В первом учреждении оформили бы свидетельство, во втором — назначили пособие (единовременное при рождении ребенка и при постановке на учет до 12 недель беременности). Тогда маме не надо беспокоиться и думать, как выкроить время, чтобы этим заняться. Приехала домой из роддома, а электронный вариант свидетельства о рождении уже есть. Можно малыша и зарегистрировать, и поставить на очередь в детский сад, и оформить паспорт при желании.

В 2018 году Беларусь в рейтинге стран с наибольшим уровнем развития электронного правительства поднялась на 11 позиций: с 49-го места в 2016 году на 38-е в 2018-м.

Источник: агентство "Минск-Новости" .