|
Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июля официально открывается «Славянский базар в Витебске». В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов из разных стран и поклонников их творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня международный фестиваль откроется уже в 28-й раз. И несмотря на то, что он не юбилейный, праздник проходит с размахом. Город уже несколько дней живет в ритме праздника.
Юлия Бешанова, СТВ:
Программа радует разнообразием: 23 сценических площадки и 190 мероприятий. Представлено максимальное количество направлений искусства. Итак, все находятся в ожидании новых впечатлений и незабываемых эмоций от фестивальных открытий. Из 70 тысяч раскупленных билетов на концерты «Славянского базара» 5 тысяч приобрели иностранцы.
Сегодня для фестиваля день особенный. Зрелищный марш-парад прошел в самом сердце Витебска. По городу под звуки оркестра и барабанной дроби прошли мажоретки. Всего порядка 700 участниц. 28 танцевальных коллективов и 15 духовых оркестров. Драйв, энергия и четкий ритм. Как признались сами участницы музыкального парада, готовились они к такому ответственному событию около полутора лет.
Отметим, что такой марш-парад на «Славянском базаре» стал уже доброй традицией и прошел в третий раз. Его звуки настраивают на звуки фанфар, которые прозвучат во время торжественного открытия фестиваля.
Ее имя пополнило коллекцию Аллеи лауреатов в Витебске. Здесь появилась именная звезда имени Таисии Повалий. Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей в Витебске сегодня удостоена награды от Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Официальное открытие пройдет вечером. Основная тема программы открытия – «Место, где ты появился на свет». Шоу продлится около 3,5 часов и обещает собрать самых ярких звезд фестиваля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»
Новости Беларуси. 11 июля официально открывается «Славянский базар в Витебске». В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)