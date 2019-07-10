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Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

11.07.2019 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июля официально открывается «Славянский базар в Витебске». В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов из разных стран и поклонников их творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Сегодня международный фестиваль откроется уже в 28-й раз. И несмотря на то, что он не юбилейный, праздник проходит с размахом.  Город уже несколько дней живет в ритме праздника.

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Юлия Бешанова, СТВ:
Стало известно имя победителя детского международного конкурса «Славянский базар». Несмотря на очень серьезную конкуренцию – выступали представители 21 страны – Гран-при завоевала белоруска Ксения Галецкая.

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Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Программа радует разнообразием: 23 сценических площадки и 190 мероприятий. Представлено максимальное количество направлений искусства. Итак, все находятся в ожидании новых впечатлений и незабываемых эмоций от фестивальных открытий. Из 70 тысяч раскупленных билетов на концерты «Славянского базара» 5 тысяч приобрели иностранцы.

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Сегодня для фестиваля день особенный. Зрелищный марш-парад прошел в самом сердце Витебска. По городу под звуки оркестра и барабанной дроби прошли мажоретки. Всего порядка 700 участниц.  28 танцевальных коллективов и 15 духовых оркестров. Драйв, энергия и четкий ритм. Как признались сами участницы музыкального парада, готовились они к такому ответственному событию около полутора лет. 

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Отметим, что такой марш-парад на «Славянском базаре» стал уже доброй традицией и прошел в третий раз. Его звуки настраивают на звуки фанфар, которые прозвучат во время торжественного открытия фестиваля.

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Ее имя пополнило коллекцию Аллеи лауреатов в Витебске. Здесь появилась именная звезда имени Таисии Повалий. Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей в Витебске сегодня удостоена награды от Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

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Официальное открытие пройдет вечером. Основная тема программы открытия – «Место, где ты появился на свет». Шоу продлится около 3,5 часов и обещает собрать самых ярких звезд фестиваля. 

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Марш-парад барабанщиц и атмосфера праздника музыки: чем удивлял Витебск в день открытия «Славянского базара»

Люди в материале: Юлия Бешанова, Игорь Петришенко, Таисия Повалий
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 11 июля официально открывается «Славянский базар в Витебске». В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов...
 
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