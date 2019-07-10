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«Мы готовы к компромиссам». Александр Турчин на переговорах о присоединении Беларуси к ВТО
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь на пути в ВТО. В Женеве прошли переговоры о присоединении нашей страны ко Всемирной торговой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во встрече с нашей правительственной делегацией принимали участие представители более 50 стран-членов организации. Здесь еще раз было подчеркнуто, что в переговорах Беларусь готова к поиску компромиссов, которые не противоречат национальным интересам, и уже приблизительно через год переговорный процесс будет завершен.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Отметим, нынешний раунд переговоров – 12-й по счету. Основные позиции, которые обсуждались на этот раз: это системные вопросы, условия взаимного доступа на рынки товаров и услуг и уровень господдержки сельского хозяйства.
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Новости Беларуси. Беларусь на пути в ВТО. В Женеве прошли переговоры о присоединении нашей страны ко Всемирной торговой организации, сообщили в программе Новости...
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