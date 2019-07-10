«Шикарное выступление». Музыкальный продюсер из Великобритании о выступлении Ксении Галецкой на детском конкурсе «Славянского базара»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня, 11 июля, стало известно имя победителя детского международного конкурса «Славянский базар». Несмотря на очень серьезную конкуренцию – были представлены участники из 21 страны – Гран-при завоевала белоруска Ксения Галецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»





Алекса Пол, музыкальный продюсер, композитор, певица (Великобритания):

Приезжали настоящие профессиональные артисты. Не побоюсь сейчас открыть секрет: когда Ксюша из Беларуси выступала в последний день, я себя словила на мысли, что я просто сижу и не оцениваю ребенка на конкурсе. Я сижу просто в театре на Бродвее и смотрю прекрасное, шикарное выступление.