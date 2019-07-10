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«Шикарное выступление». Музыкальный продюсер из Великобритании о выступлении Ксении Галецкой на детском конкурсе «Славянского базара»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 11 июля, стало известно имя победителя детского международного конкурса «Славянский базар». Несмотря на очень серьезную конкуренцию – были представлены участники из 21 страны – Гран-при завоевала белоруска Ксения Галецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алекса Пол, музыкальный продюсер, композитор, певица (Великобритания):
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«Шикарное выступление». Музыкальный продюсер из Великобритании о выступлении Ксении Галецкой на детском конкурсе «Славянского базара»
Новости Беларуси. Сегодня, 11 июля, стало известно имя победителя детского международного конкурса «Славянский базар». Несмотря на очень серьезную конкуренцию –...
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