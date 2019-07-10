«Славянский базар» в Витебске собирает друзей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске стартует 28-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Официального открытия музыкального марафона ждут тысячи зрителей и рекордное количество участников из 42 стран, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Музыка в летнем амфитеатре и по всему городу не смолкает ни на минуту. На главной сцене весь день идут репетиции открытия.

На сцене будет целая россыпь звезд: Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов. Накануне у него прошел сольник. Артистов – десятки. Стартует церемония в 20:30. Мы услышим традиционные позывные «Славянского базара» и знакомое всем: «Говорит и показывает Витебск».

«Это такое волнение, которое мы 28 лет не можем сформулировать. Оно всегда разное, всегда особенное. Это всегда волнение восторга, радости. Посмотрите, сколько мне лет, и я все равно волнуюсь, как ребенок», – говорит российский ведущий Владимир Березин.

Сам город погрузился в круглосуточную атмосферу праздника. Торговля, гулянья, город мастеров. Витебск принимает всех. Только аккредитованных артистов, журналистов, организаторов праздника – около пяти тысяч, и это не считая гостей и туристов. Заняты все гостиницы Витебска, нет мест и в частных отелях. Цены умеренные, стартуют от 15 долларов за номер.

«Славянский базар» - это особая атмосфера дружбы. И еще место встречи, которое изменить нельзя уже 28 лет.

«Мы одноклассницы. Окончили в Витебске лицей №1. Но сейчас живем и работаем в разных местах. Но вот «Славянский базар» нас объединил», – говорит гостья праздника.

«Самое главное – мы оживаем. Не надо куда-то ехать, можно получить дома много интересного», – говорит другая.