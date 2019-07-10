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"Славянский мир, который многие далеко на Западе не воспринимали всерьез, стал центром притяжения многих народов" – Лукашенко

11.07.2019 21:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал центром притяжения и ядром для многих народов. Такое мнение на церемонии открытия фестиваля в четверг вечером высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Славянский мир, который многие далеко на Западе не воспринимали всерьез, стал ядром, центром притяжения многих народов. И сегодня в Витебске мы слышим речь представителей Индии, Китая США", - отметил он.

Лукашенко заверил, что гостеприимный Витебск рад всем гостям. Также он вспомнил историю возникновения фестиваля и назвал "Славянский базар" "ответом творческих людей на распад великой страны".

"Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми государствами. И это закономерно: в непростые времена моральную поддержку люди всегда находили в искусстве", - сказал президент.

Глава белорусского государства вручил специальную награду "Через искусство – к миру и взаимопониманию" народной артистке Украины Таисии Повалий.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 8 по 17 июля. Церемония открытия фестиваля состоялась 11 июля, церемония закрытия пройдет 15 июля. В рамках фестиваля проходят международный конкурс эстрадной песни "Витебск", международный детский вокальный конкурс, много концертов, театральных встреч, молодежных проектов, выставок. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал центром притяжения и ядром для многих народов. Такое мнение на церемонии открытия фестиваля в...
 
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