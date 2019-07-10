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Путин и Зеленский обсудили урегулирование на юго-востоке Украины и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц

11.07.2019 21:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

 
 
 
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщил...
 
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