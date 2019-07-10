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Без шлагбаумов: парковка в районе метро «Парк Челюскинцев» станет открытой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без шлагбаумов и касс. Парковка напротив метро «Парк Челюскинцев» с 15 июля станет открытой. Рассчитана стоянка на 76 машиномест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Однако ее расположение приводило к пробкам на повороте с проспекта Независимости на улицу Толбухина. Желающие смогут оставить автомобиль с 9 до 18 часов, заплатив 1 рубль за час. А по выходным и праздникам – парковка будет вовсе бесплатной.
Евгений Рабец, заместитель директора ГУ «Парковки столицы»:
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Новости Беларуси. Без шлагбаумов и касс. Парковка напротив метро «Парк Челюскинцев» с 15 июля станет открытой. Рассчитана стоянка на 76 машиномест, сообщили в...
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